Iordache se încălzește la șefia ALDE Târgu Jiu până la alegerile din organizația județeană

Liderii ALDE Gorj se pregătesc, din nou, de alegeri. După ce au stabilit că organizația municipală Târgu Jiu va fi condusă de către Ion Iordache, aldiștii vor să lămurească lucrurile și în ceea ce privește șefia organizației județene. Iordache nu exclude posibilitatea să renunțe la funcția nou obținută pentru cea de președinte la nivel județean.

ALDE Târgu Jiu are o nouă conducere, iar proaspătul președinte Ion Iordache spune că este doar începutul în ceea ce privește formarea unei echipe puternice. Potrivit acestuia, fostul președinte de la Târgu Jiu, consilierul municipal Eduard Lădaru, nu și-a mai dorit încă un mandat. „Luni seara am avut adunarea generală a organizației locale ALDE Târgu Jiu. Am fost ales președinte al ALDE Târgu Jiu și un nou Birou Politic Local din care fac parte domnii Lădaru, Robert Bugă, Rovența și Băluțoiu ca vicepreședinții și 10 membri. În mare parte echipa este nouă. Domnul Lădaru nici nu și-a depus candidatura. Dumnealui a înțeles că venim cu un alt suflu și a achiesat la această inițiativă. Își dorește să facă parte în continuare din echipă și și-a depus candidatura pentru un post de vicepreședinte, pe care l-a și obținut”, a explicat Iordache.

„Si eu voi candida”

Ion Iordache recunoaște că nu va ocupa funcția de președinte la Târgu Jiu prea mult timp, deoarece își dorește în continuare fotoliul de lider al organizației județene. Data pentru organizarea alegerilor la vârful ALDE Gorj va fi stabilită în scurt timp. „Vrem să declanșăm până la sfârșitul anului și alegerile pentru organizația teritorială, ca să fim statutari cu tot ce înseamnă organizație și să nu mai fie nimic interimar. Validăm toate rezultatele alegerilor din teritoriu și vom depune dosarul pentru a primi data de alegeri în organizația județeană. Acolo își vor depune candidatura cei care vor să facă parte din conducerea organizației județene. Da, și eu voi candida. Poate fi o lună, două, dar până atunci voi conduce organizația Târgu Jiu”.

Romanescu, dorit la ALDE

Președintele ALDE Târgu Jiu nu a renunțat nici la ideea cooptării lui Marcel Romanescu de la PNL. „Vrem să demonstrăm că suntem oameni serioși, știm și vrem să facem treabă. Se vor alătura echipei noastre foarte mulți oameni valoroși. Nu am discutat cu domnul Marcel Romanescu, însă mi-l doresc cu siguranță în echipă. Deocamdată dumnealui face parte dintr-o altă echipă. Noi va trebui să demonstrăm că suntem o echipă care merită să i se alăture oameni cu valoare electorală și morală cum ar fi domnul Romanescu”, a mai declarat Ion Iordache.