Iriza face cale întoarsă: „Mă întorc la prima și ultima dragoste a mea”!

Senatorul de Gorj care și-a anunțat demisia din ALDE face următoarea mișcare. Scarlat Iriza anunță că nu părăsește scena politică ci doar își caută un nou loc călduț. Căutarea nu va fi lungă deoarece politicianul care a trecut rapid prin trei partide politice se va reîntoarce la origini.

După o serie de certuri cu liderii locali, lui Iriza i s-a pus pata acum pe membrii de la centru. Declarația Ministrului Energiei Anton Anton cum că CEO ar fi pe moarte l-a enervat la culme încât parlamentarul de Gorj și-a dat demisia din ALDE. Acesta caută aliați în foștii colegi pe care susține că îi va urma cât de curând. „Cum să mai muncesc în ALDE când un coleg de-al meu zice în gura mare, chiar internațional, că viața CEO nu va mai fi lungă. Păi eu, Iriza, voturile le-am luat din Gorj, de la mineri, energeticieni, petroliști și eu nu pot să trădez interesele județului Gorj. Probabil acum o să-mi găsesc niște parteneri cu care să muncesc. Am foarte multe proiecte benefice Complexului și o să le îndeplinesc cu ajutorul colegilor mei Mihai Weber și Florin Cârciumaru.Stiți de ce am plecat din PSD. Din cauza unui om căruia nici nu vreau să-i pronunț numele, nu din cauza doctrinei! Acest om nu mai e acum în partid și am să revin la prima și ultimă mea dragoste, pentru că eu am muncit 25 de ani în PSD. Am rămas în relații foarte bune cu toți colegii, mai puțin unul”, a declarat proaspătul demisionar.

Nu mai dă înapoi

Iriza susține că nu există cale de întoarcere. Alde a fost părăsit pentru PSD și de acum încolo munca va fi în noul partid. Senatorul de Gorj nu spune „nu” unei noi candidaturi dacă pesedisti îl ajută din nou. „Mai am doi ani și jumate de mandat , nu poti să stii ce se întâmplă. Eu revin la o echipă frumoasa și am să muncesc la fel sau mai bine decât am muncit în Alde. Îmi pare rău că acest ministru care are o vârstă, nu credeam că poate scoate pe gură asemenea aberații, prostii, să mă bage pe mine în lături. La mine e irevocabilă hârtia, eu nu mai dau înapoi un pas pentru că nu mă regăsesc. Numai eu stiu cum am adunat cele 10 mii de voturi ca să ajung senator”, a mai declarat Scarlat Iriza.

Ușile deschise

Președintele PSD Gorj susține că Iriza este așteptat să își depună adeziunea. „Senatorul Scarlat Iriza se poate întoarce oricand “acasă”, la PSD! M-aș bucura să revină în partid, să reîntregim “familia”, deși am colaborat foarte bine cu dumnealui și până acum, amândoi având țeluri comune în ceea ce privește proiectele sau propunerile de legi susținute și votate, în Senat, pentru gorjeni. De dumnealui depinde dacă va părăsi ALDE, însă la PSD va avea tot timpul ușile deschise”, a declarat Florin Cârciumaru.