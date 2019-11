Iriza s-a răzgândit! Nu a votat Guvernul Orban. „Nu este un Guvern care poate să continue ce a început PSD-ul”

Oaia rătăcită s-a întors la turmă! Scalrat Iriza nu a votat noul Guvern. Deși i-a asigurat pe liberali că le va da votul de încredere, pe ultima sută de metri senatorul PSD de Gorj s-a răzgândit!

„Am stat în cumpănă, am judecat ce este bine pentru țară și am stabilit că nu o să merg la vot, însă, data viitoare ce va stabili PSD, asta vom face! După părerea mea acest guvern, în care trei ministri nu au primit aviz de la Parlament, nu este în regulă. Trebuie să se mai gândească la formarea noului guvern. Sunt un om de echipă, și, de obicei, ce zice echipa asta fac! Am cântărit, am luate toate CV-urile celor propuși ca miniștri și am ajuns la concluzia că nu este un Guvern care poate să continue ce a început PSD-ul. Eu am o vârstă și după părerea mea nu eram compatibil cu doctrina PNL, e greu să mă schimb și să o iau de la început”, a declarat Scarlat Iriza.

Votul lui Scarlat Iriza oricum nu mai conta pentru că Guvernul Orban a trecut cu 240 de voturi și urmează să se instaleze.