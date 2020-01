Lider PNL despre posturile scoase la bătaie în deconcentrate: “Ce funcție să mai cer eu de la partid? Tot director pot să mă pună”

Un lider PNL Târgu Jiu susține că se lipsește de numirile ce urmează să fie făcute în perioada următoare în deconcentratele din Gorj. Vicepreședintele organizației municipale, Eduard Berca, afirmă că nu vânează niciun post de conducere, însă, nu și-ar dori nici să se mai regăsească anul acesta pe lista consilierilor locali din Târgu Jiu.

“La Consiliul Local Târgu Jiu nu mai candidez. O să văd ce decizie o să iau pe viitor. O să vorbesc și cu colegii, cu Dan Vîlceanu că nu iau decizii de capul meu, oricum, nu vreau să ies din din viața politică pentru că am o experință, aș putea să ajut. Pe mine mă doare că se duce dracului totul în orașul și în județul acesta”, a declarat vicepreședintele PNL Eduard Berca la un post de radio local.

Post de șef

Cât despre o eventuală promovare pe vreo funcție publică, Berca susține că nu este interesat. Director la o societate de asigurări, alesul local se declară mulțumit de activitatea actuală. “Eu am funcție, sunt director de 20 de ani! Ce funcție să mai cer eu de la partid? Tot director pot să mă pună. Nu am fost rugat cu nimic! Eu am treba mea, sunt mulțumit!”, a mai declarat alesul local.