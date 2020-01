Lider PSD: „E important să nu ne mai plece copiii din Târgu Jiu”

La început de an, viceprimarul Municipiului Târgu Jiu are planuri mari. Adrian Tudor a intrat în 2020 convins că „împreună vom aduce în viața orașului nostru cei mai frumoși ani”. Declarația vine în contextul în care, în vară, vor avea loc alegeri locale, prin care vom putea decide soarta orașului pentru următorii patru ani.

Încrezător la început de an, Adrian Tudor este convins că 2020 va aduce PSD-ului o victorie la Primăria Municipiului Târgu Jiu. Cu un candidat încă nedesemnat, viceprimarul orașului este optimist că lucrurile se vor schimba după acest scrutin electoral. „În perioada următoarea va fi prezentat candidatul și echipa candidatului PSD la Primăria Târgu Jiu. Discuțiile vizează modul în care ne vom mobiliza, mai departe va fi o întâlnire în care vom discuta toate aspectele. Vreau să facem alegerile potrivite pentru acest oraș. Este important ca lucrurile să se schimbe și să nu ne mai plece copiii de acasă, din Târgu Jiu”, a declarat social-democratul Adrian Tudor.

Dă înainte!

Nominalizările făcute în trecut nu l-am avantajat pe Adrian Tudor. Chiar și așa, viceprimarul PSD și-a văzut în continuare de activitatea, în prezent fiind favorit pentru candidatura la funcția de primar. Susține că mizează pe sprijinul colegilor așa cum el ar fi muncit pentru oricare dintre ei. „Voi avea lângă mine partidul, pentru că eu am pornit de jos în acest partid, de 23 de ani sunt în PSD. Am ajuns în această funcție și sunt gata să dau acest examen. Șansele de câștig sunt mai mari dacă ai colegii lângă tine. Am încrede că numai împreună, cu toții, cei care avem buletin de Târgu Jiu, putem decide soarta acestui oraș. Să nu ne mai lăsăm mințiți de tot felul de grupuri de interese, să nu ne mai lăsăm amăgiți de asfaltul care e pus pe stradă și se ia pe picioare, pe încălțăminte. Împreună putem să facem ca acest oraș să fie mai frumos. Înainte de a fi primar sau viceprimar, sunt cetățean al acestui oraș și vreau să-mi cresc copilul în acest oraș”, a mai declarat viceprimarul Municipiului Târgu Jiu.