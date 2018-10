Marcel Romanescu, despre trădătorii din PNL: „Am preferat să îi elimin eu înainte de a mă elimina ei pe mine”

Liberalul Marcel Romanescu se pregătește deja pentru alegerile din 2020. Primarul Târgu Jiului anunță că își va coordona singur campania electorală și îi va elimina pe trădătorii din propriul partid, așa cum a făcut și în 2017. Romanescu recunoaște că dacă nu renunța la serviciile anumitor colegi din PNL, avea aceeași soartă ca Octavian Lupulescu, cel care a pierdut lamentabil alegerile locale din 2016.

Trădarea pare să fie cuvântul de ordine în PNL Gorj, iar acest lucru îl recunoaște chiar Marcel Romanescu. Anunțat zilele trecute de către Dan Ilie Morega drept politicianul cu cele mai mari șanse să câștige Primăria Târgu Jiu în 2020, Romanescu pregătește deja campania pentru viitoarele alegeri. „Dacă în viitoarea campanie electorală o să îi am alături de mine pe colegii pe care i-am avut în 2017, voi câștiga detașat, fără probleme. Nu mă aștept să fie mai mulți. Să fie la fel de buni și la fel de loiali. Echipa din campania din 2017 a fost o echipă construită de mine personal și am eliminat orice posibil trădător. Am preferat să merg pe stradă cu oameni tineri, iar posibilii trădători nu au fost lângă mine. Puteți să vă uitați pe poze și o să realizați foarte bine cam cu cine am lucrat și de cine nu am avut nevoie”, a declarat Marcel Romanescu.

„Îmi voi coordona singur campania”

Marcel Romanescu a dat de înțeles încă o dată că în 2017 s-a bazat mai mult pe colegii din teritoriu decât pe cei de la vârful organizației județene. „A contat foarte mult ajutorul pe care l-am primit de la colegii din PNL, mai ales din organizațiile locale din județul Gorj, care m-au susținut necondiționat și sunt convins că mă vor susține necondiționat și în alegerile din 2020. Acei trădători sunt indispensabili pentru unii, dar pentru mine nu. Știm foarte bine ce s-a întâmplat în 2016 și a trebuit să îmi iau măsuri de precauție. Dacă nu le luam până în 2017, rezultatul era același, tot 14% sau 11%, cât a fost rezultatul domnului Lupulescu. Am preferat să îi elimin eu înainte de a mă elimina ei pe mine și așa voi face și în 2020. Îmi voi coordona singur campania în așa fel încât să am cele mai mari șanse de câștig”.

„PNL are mai multe variante”

Disputele cu președintele PNL Gorj, Dan Vîlceanu, îl fac pe Romanescu să ia în calcul inclusiv o candidatură de la un alt partid politic pentru alegerile din 2020. „La momentul acesta nu mă gândesc decât la PNL. Interesul meu este să mă susțină cetățenii din Târgu Jiu. Dacă cei din Târgu Jiu mă vor susține, eu sunt convins că se găsesc formațiuni și pentru Marcel Romanescu, asta în condițiile în care PNL va găsi alt candidat. Sunt foarte mulți oameni buni în PNL. Și PNL, ca și PSD, are mai multe variante”, a mai spus Marcel Romanescu.