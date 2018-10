Marcel Romanescu îl suspectează pe Dan Vîlceanu de complot!

În tot scandalul izbucnit vis-a-vis de posibila candidatură a lui Cerasel Cuteanu la europarlamentare, Romanescu dă de înțeles că Dan Vîlceanu s-ar fi putut afla în spatele atacurilor venite de la Cerasel Cuteanu de-a lungul anilor.

„Înainte de campania din 2016, atunci când, deși câștigasem un sondaj cu un rezultat apreciabil, nu am fost desemnat candidat, a fost un atac furibund al acestui om căruia nu mai vreau să îi pronunț nici numele pentru că pentru mine nu există individul acesta (n.red. Cerasel Cuteanu). A fost un atac cu vreo 5-6 luni de zile înainte de o posibilă candidatură. Nu am fost desemnat candidat, invocându-se, de cele mai multe ori la București, inclusiv aceste atacuri. În campania din 2017, la fel, atacuri furibunde, iar acum, cu o mare surprindere văd că omul care a atacat candidatul PNL-ului doi ani la rând este susținut de domnul Dan Vîlceanu. Oare este întâmplător? Oare este o întâmplare? ”, a declarat Marcel Romanescu în cadrul unei emisiuni de la Gorj TV. Romanescu presupune că intenția unor liberali este tocmai de a-l determina să plece din PNL prin candidatura lui Cerasel Cuteanu la europarlamentare. Astfel, Romanescu îi pune la zid pe unii colegi de partid solicitându-le să aleagă între el și jurnalist. „Dacă Partidul Național Liberal, după ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, acceptă o astfel de candidatură înseamnă că vrea să se despartă de Marcel Romanescu. Asta a fost intenția, presupun. Am informat toți oamenii care cred că mai au ceva legătură sufletească cu tot ce ce întâmplă în Partidul Național Liberal. I-am informat de această situație și le-am zis clar să se pună în situația mea și să se gândească la faptul că într-o zi ar trebui să îl plimb pe stradă pe acest individ. Cum pot să fac așa ceva!? Nu mă va vedea nimeni, vreodată, să fac acest lucru”, a mai precizat Marcel Romanescu.