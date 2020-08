Medic SJU Târgu Jiu : “Mi-aș dori să vorbesc liber dar nu-mi permit”

- Advertisement -

După mai mulți ani de stat pe „tușă”, medicul Claudiu Soare s-a hotărât să intre în politică. Vrea o schimbare în unitatea medicală în care activează și pentru că nu are un plan de bătaie concret se rezumă la propunerea de a fi organizat concursul pentru ocuparea postului de manager, funcție deținută la ora actuală în interimat de Dumitru Vienescu. În cadrul unei conferință de presă a PNL, chirurgul a afirmat că și-ar dori să vorbească liber însă situația actuală nu-i permite acest lucru.

Un candidat pe lista de consilieri a PNL la Consiliul Județean vorbește despre atmosferă din Spitalul Județean de Urgențe Târgu Jiu. Chirurgul Claudiu Soare susține că în colectivul din care face parte a dispărut încrederea după ce s-au promovat oameni fără concurs. „Ceea ce m-a făcut să vin la spitalul din Târgu Jiu a fost atmosfera. În ultimii 5 ani, acest lucru s-a deteriorat foarte mult. Cred că în primul rând ar trebui să se lucreze la o reechilibrare a acestui aspect. Senzația mea din interior este aceea că nimeni nu mai are încredere în nimeni. În orice spital sunt și evenimente nefericite, se pot face și greșeli. Echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, din punctul meu de vedere este una de calitate, medici care pot face performanță. Acest lucru se poate realiza dacă există un climat de liniște. La momentul acesta atmosfera de lucru din spital nu este corectă și, se întâmplă, deoarece au fost aduși oameni prin transferuri care nu au fost supuși unor examene. Este trist că li s-a ținut și palma. Am discutat și cu conducerea spitalului, dar nu am fost ascultat ”,a spus medicul Claudiu Soare.

Nu poate dovedi ce spune!

Din poziția de candidat pe lista de consilieri județeni, medicul propune organizarea concursului pentru funcția de manager al SJU. Claudiu Soare sugerează că în trecut procedurile nu au fost tocmai corecte. „Garanția că lucrurile ar trebui să funcționeze corect ar trebui să meargă de la faptul că pentru a se asigura conducerea unității medicale ar trebuie organizat concurs. Eu am văzut foarte multe concursuri organizate, n-aș vrea să spun că nu au fost organizate corect. Pot să afirm ceva iar fiecare înțelege ce vrea. Mi-aș dori să vorbesc liber dar nu-mi permit! Nu-mi permit pentru că nu am argumentele corecte. Și eu am percepții dar nu pot să le dovedesc”, a mai adăugat medicul.

Manager general din mediu extern?

În privința celui e ar trebui să ocupe funcția de manager, Soare susține: „conducerea unui spital trebuie să fie bicefală, e managerul general și directorul medical. Dacă directorul medical este lăsat să-și facă treaba, managerul poate fi din orice domeniu. Nu cred că obligatoriu un medic trebuie să fie manager general”.