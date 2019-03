Mihai Gherghe, promovat de liderii PSD în Ministerul Culturii? „Nu a lucrat la vidanjare. Are calități de manager”

Viceprimarul „pe cultură” al Târgu Jiului este convins că Gorjul va avea de câștigat cu un reprezentant în Ministerul Culturii, așa cum anunța zilele trecute președintele PSD, Mihai Weber. Adrian Tudor nu vede un impediment în faptul că cel vehiculat să ocupe postul, respectiv șeful ADIA Gorj, Mihai Gherghe, nu are nimic în comun cu domeniul culturii. Tudor crede că Gherghe este un bun manager.

Președintele PSD, Mihai Weber, a anunțat recent că Gorjul va avea un nou secretar de stat, cel mai probabil în Ministerul Culturii. Voci din partid spun că cel promovat este consilierul municipal Mihai Gherghe, care este și directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIA. Spiritele s-au aprins rapid în PSD. Adrian Tudor se numără însă printre cei care cred că Weber nu a greșit când l-a nominalizat pe Mihai Gherghe. „Cred că am fost primul om politic al Gorjului care am spus că trebuie să luptăm pentru a avea cel puțin un secretar de stat la Cultură și la Turism. Cu siguranță un astfel de post va ajuta Gorjul. Trebuie să muncim alături de cel care va fi acolo, să mergem cu proiecte în permanență și să cerem sprijin. Persoana respectivă, dacă va comunica așa cum trebuie cu noi, cei care suntem implicați în proiectele culturale de aici sau pentru dezvoltarea turismului, va reuși să facă față cu brio funcției respective”, a declarat Adrian Tudor.

„Gherghe nu a lucrat la vidanjare”

Viceprimarul Târgu Jiului nu vede un lucru rău prin faptul că liderii PSD promovează un om fără experiență într-un astfel de domeniu, ci mizează pe calitățile de manager ale viitorului secretar de stat. „Nu știm deocamdată cine este persoana, dar chiar dacă nu ar avea legătură cu domeniul respectiv, nu e nici prima, nici ultima. Acolo vorbim de un act de management, nu se duce în juriu la festivalul de muzică canto. Mihai Gherghe nu a lucrat la vidanjare, la apă și canal. Poate lumea să gândește că săracul era instalator. A fost directorul unei asociații de dezvoltare intracomunitară, a fost într-o relație permanentă cu autoritățile locale și alte instituții. Asta înseamnă ADIA. A reușit să dezvolte asociația respectivă, are o experiență în a manageria și a comunica cu autoritățile locale. Dacă este vorba despre colegul de la ADIA, eu nu îmi fac probleme. Haideți să nu îi dăm în cap din prima zi. Dacă ajunge acolo, o să vedeți că va face o figură bună. Lucrez cu el de foarte mult timp și are toată susținerea noastră pentru a reuși. Eu Îi recomand să se înconjoare de specialiști. Pe mine mă interesează să am la cine să deschid ușa în acel minister, pentru că s-au schimbat șase miniștri la Cultură în patru ani de zile”, a mai spus Adrian Tudor.