Morega candidează din nou pentru Primăria Motru

Viceprimarul din Motru se declară pregătit să preia frâiele primăriei. Cosmin Morega susține că va candida, din nou, la viitoarele alegeri locale pentru funcția de primar lăsând în urmă eșecul din 2016. Acesta declară că a dovedit că este o locomotivă pentru PSD și speră să aibă sprijinul colegilor în 2020.

Politicianul susține că are încredere în noua echipă de conducere a PSD Gorj. Morega vorbește despre o susținere reciprocă pentru o viitoare candidatură la primăria Motru. „Nu am avut nicio discuție politică cu niciun alt partid. Nu sunt un om care să trădeze, am muncit pentru a ajuta partidul. Nu îmi este rușine de partidul din care fac parte spre deosebire de alții care mimează că sunt la PSD. Am încredere maximă în noua conducere, am răspuns prezent la toate acțiunile,iar, dacă dumnealor cred că sunt persoana potrivită pentru a candida, cu mare drag. Nu am pierdut alegerile în 2016 fiindcă nu am făcut ceea ce trebuie, știm cu toții ce s-a întâmplat. Voi candida în mod sigur la primărie. Am avut trei procente peste partid pot să spun că am fost locomotiva partidului. Am făcut tot ce se putea din punct de vedere uman, politic și de bun simț să câștig această primărie”, a declarat viceprimarul Cosmin Morega.

Colegul Iorga, o dezamăgire

Social-democratul critică atitudinea consilierilor care cer pe o rețea de socializare dizolvarea Consiliului Local. Morega le cere acestora să iese public și să-și prezinte realizările de consilieri locali. „E o măsură populistă, fără sorți de izbândă. Este o copie de la Consiliul Local Târgu Jiu, prin propunerea făcută de consilierul PMP. Consideră că așa își atrage o parte de empatie din partea cetățenilor, dar îi dau un sfat : să lase aceste prefăcătorii de zi cu zi și să arate ce a făcut bun pentru cetățeni într-un an și jumătate de când e în Consiliul Local Motru. Ultima măsură luată a fost aceea prin care și-a dat votul pentru creșterea tarifului la gunoi la 10 lei pe persoană. Este cea mai mare creștere din țară. Este o dezamăgire politică acest Iorga. Acest joc de-a fata mare nu mai are sorți de izbândă”, a mai adăugat social-democratul.