Pasti, demisie din PSD! Pierde trei surse de venit!

Lista PSD pentru Consiliul Local Târgu Jiu mai elimină un membru din familia PSD. Supărat că nu a mai prins un loc pentru un viitor mandat, Cristian Toader Paști trece la atacuri politice. Susținut în mai multe funcții publice de PSD, fostul consilier local și-a anunțat demisia din rândul social-democraților.

Cristian Toader Paști și-a dat demisia din PSD, de pe patul de spital, fiind recent confirmat cu coronavirus. Fostul ales local nu recunoaște că motivul supărării ar fi lista de consilieri PSD pentru Primăria Târgu Jiu, de pe care lipsește, ci susține că motivul supărării ar fi altul. “Motivul nu fost că nu m-am regăsit pe lista de consilieri locali, ci că din 10 consilieri din legislatura trecută, doar doi se regăsesc acum. Eu zic că oamenii au fost foarte serioși și puteau să se regăsească unii dintre ei și acum. Am fost nemulțumit că am fost dați la o parte și în locul nostru, dacă se aduceau oameni de valoare, nu era nicio problemă. S-au adus nișe vai de capul nostru. Întreb și eu, când au intrat în partid niște indivizi, când au fost validați, dacă vechimea în partid mai e un criteriu, dacă nu găseam în partid oameni pe care să îi punem pe listă? Trebuia să îi aducem pe sub mână? Pentru mine, ce a făcut Aurel Popescu este o mizerie. Curg demisiile pur și simplu. În fiecare zi sunt demisii. Îl susțin până în pânzele albe pe Cosmin Popescu, un om extraordinar, îl votez și eu și toți cunoscuții mei cu două mâini, dar pe Aurel Popescu zero voturi. Și-a bătut joc de organizația municipală și de o echipă extraordinară. PSD a ajuns o rușine dintr-o organizație etalon și nu o spun numai eu. Uitați-vă câți oameni care au slujit partidul au plecat. Eu 17 ani, Alin Rădulescu 13 ani, Adi Tudor 20 și de ani. Sunt oameni care și-au identificat o parte din viață cu acest partid și tu îi dai pe toți la o parte și aduci oameni care n-au fost trei zile în PSD. Atunci, dacă îți bați joc de noi, asta e. Eu am atras atenția că nu este corect cum s-a procedat. După alegerile locale îmi dau demisia și din PSD și ies și din politică. Am hotărât lucrul ăsta, iar eu sunt un tip de cuvânt, rămânând un specialist, iar cine are nevoie de mine, de experiența mea, îl servesc cu plăcere, indiferent de la ce partid este. Rămân alături de Cosmin Popescu până la capăt. Dacă dumnealui are nevoie de mine, voi rămâne la ADIA ca specialist, dar nu mai vreau să aud de politică. Văd cât de grea este viața, cât de ușor se poate duce și am cu ce să mă laud. Am nepoți, copii, am tot ce îmi trebuie să mă bucur de viață. Ca să își bată joc de mine unul care a făcut de râs partidul la alegeri și acum îl va mai face încă o dată, nu accept lucrul ăsta. Nu accept să își bată nimeni joc de mine. Nici gând să recâștige PSD Primăria Târgu Jiu. Nu o va mai recâștiga ani buni de acum încolo. Era un moment prielnic acum, cu o listă bună. Eu spun asta de luni de zile: candidat, program, listă. La momentul ăsta candidatul e apatic, habar nu avem ce program au, lista nu se știe, o bagă ca să nu mai poată pleca nimeni pe la alții. Adică să nu spui tu lista până o depui, ce e asta? Oamenii trebuie să știe ce loc au. Pe mine m-au ofertat o grămadă de partide și de oameni să intru în Consiliul Județean sau Consiliul Municipal. Nu mai vreau lucrul ăsta”, a declarat Cristian Toader Pasti.

Organizație puternică și fără proaspătul demisionar

Liderul PSD Târgu Jiu refuză să răspundă atacurilor politice afirmând că fostul său coleg oricum trece printr-o perioadă grea, din punct de vedere medical. “Suntem o organizație puternică, chiar dacă în această perioadă mai apar anumite derapaje ale unora dintre noi. Avem capacitatea să ne reorganizăm și să depășim orice mică piedică apărută în interiorul nostru. Îi urez multă sănătate domnului Pasti, pentru că trece prin momente dificile. Și-a depus demisia, este un act unilateral și îi respectăm dorința. Sunt dezamăgit de faptul că apar în spațiul public anumite lucruri cu care colegii noștri încearcă să dezbine. Iată că nu se poate și spre nemulțumirea lor, organizația merge mai departe mai unită ca niciodată și cu dorința de a câștiga Primăria Târgu Jiu și majoritatea în Consiliul Local”, a declarat Aurel Popescu.

Pasti, în opoziție de mult

Pe de altă parte candidatul, Ciprian Florescu, nu înțelege atacurile ce îl vizează în condițiile în care, în urmă cu câteva zile, Paști îl încuraja. “Domnul Pasti, un om pe care eu l-am respectat și voi continua să îl respect pentru ceea ce este ca om, ar fi trebuit înainte de a face aceste declarații să se gândească la faptul că, cel puțin în ultima perioadă, cariera domniei sale a fost influențată în mod consistent de oamenii pe care îi acuză și îi înfierează legat de neașezarea domniei sale pe listă. Eu cred că peste câteva zile, când va judeca la rece, va putea să declare cu totul altceva. Nu mi se pare fairplay față de colegi. Este în continuare în PSD, deși și-a arătat intenția de a renunța la toate funcțiile politice. Niciunul dintre noi nu ar fi ajuns ce a ajuns dacă nu ar fi fost susținut de o organizație politică. Este și cazul meu și al domnului Pasti. Candidat apatic sau atipic, nu știu ce o fi vrut să spună domnul Pasti, dar e surprinzător, pentru că până acum o săptămână mă lăuda, mă încuraja și spunea că am toate șansele să câștig bătălia cu Marcel Romanescu. Dintr-odată își schimbă orientarea, gândirea și modul în care apreciază colegii de partid. Este opinia domniei sale. Eu nu voi putea să vorbesc urât despre domnul Pasti, pentru că nu mi-a făcut niciun rău și niciun bine. În vreme ce Eduard Lădaru sprijinea proiectele PSD, deși nu făcea parte din PSD, de multe ori se întâmpla ca domnul Pasti să se abțină, să nu voteze, să nu vină la vot sau să voteze împotrivă, afirmă candidatul PSD la Primăria Târgu Jiu, Ciprian Florescu.

Cu sprijinul PSD Cristian Toader Paști încasa venituri din mai multe funcții, cea de director al ADIA, cea de consilier local și cea de consilier personal al președintelui CJ Gorj.