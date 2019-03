Planurile liderilor PSD Gorj pentru viitoarele alegeri parlamentare

Parlamentarii de Gorj nu-și dezvăluie planurile politice de viitor. Discuțiile pe tema viitoarelor alegeri sunt în toi la PSD, însă cei interesați refuză să comenteze asupra speculațiilor. Alegerile prezidențiale sunt hopul pe care mulți declară că îl așteaptă pentru a-și anunța intențiile cu privire la viitoarele candidaturi.

Senatorul Florin Cârciumaru este singurul parlamentar PSD care a declarat că își mai dorește încă un mandat în Parlamentul României. Vicepreședintele organizației județene crede că experiența politică este un atu care poate atrage voturi. „Sunt o persoană bine cotată la ora actuală, pentru că sunt un om serios, care s-a ținut de treabă. Am adus voturi de fiecare dată! Nu trebuie să minimalizăm voturile obținute de Cârciumaru. Eu am spus-o și repet! Dacă colegii mei de la Gorj consideră că am făcut ceva și că merit să mă susțină pentru încă un mandat în Parlamentul României, și eu îmi doresc încă un mandat de senator. Datorită poziției și activității mele, reprezint totuși un atrăgător de voturi pentru PSD, cred că de acest lucru va ține cont și conducerea PSD”, a declarat Florin Cârciumaru.

Vrea, dar nu recunoaște!

De cealaltă parte, senatorul Scarlat Iriza nu recunoaște că și-ar mai dori încă un mandat în Parlamentul României. Proaspăt revenit în PSD, acesta vrea prima dată să își demonstreze calitățile politice și abia apoi să ridice pretenții. „Într-o societate trebuie și bătrâni înțelepți, nu doar tineri zburdalnici. Până la alegerile parlamentare mai sunt aproape doi ani, e timp ca fiecare să aleagă ce o să facă. Nu știu dacă o să mai candidez, organizația va decide. Eu cred că este prea devreme să stabilim. După alegerile prezidențiale mă voi hotărî dacă o să candidez sau nu. Dacă o să am rezultate foarte bune în partea mea de județ, normal că o să mă gândesc la o nouă candidatură. Prima dată trebuie să demonstrez și apoi să cer”, a declarat senatorul Scarlat Iriza.

Claudiu Manta, soldat disciplinat

Unul din tinerii care și-ar fi dorit să facă parte din prima linie a noii conduceri PSD Gorj susține că discuția nu-și are rostul. Claudiu Manta refuză orice comentariu până la o nominalizare clară. „Discuția este prematură. Așa cum am făcut și pentru poziția de secretar executiv al PSD Gorj, pe care mi-am dorit-o, mi-am exprimat întâi intenția de a candida în interiorul forurilor statutare, pentru că așa este normal. Cred că aceeași discuție trebuie să fie și în acest caz pentru a vedea de ce susținere beneficiem din partea colegilor și conducerii partidului și după aceia să ieșim în presă. Eu am fost un soldat disciplinat și cred că în tot acest timp am făcut multe lucruri pentru PSD și nu cred că este timpul să purtăm acum discuția despre viitoarele alegeri din 2020”, a declarat Claudiu Manta la un post de radio local.