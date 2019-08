Planurile lui Florescu: la MAI, dar cu gândul la Primăria Târgu Jiu

Ciprian Florescu revine în politică. Fostul prefect a părăsit scaunul de la Prefectura Gorj pentru o funcția mai înaltă, cea de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne. Pasul i-a oferit lui Florescu posibilitatea de se întoarce în tabăra PSD, urmând ca în 2020 să se regăsească pe liste pentru o funcție publică.

Ordinul de ocuparea a funcției de secretar de stat în MAI a fost semnat ieri. Cu alte cuvinte prin această mișcare PSD Gorj mai bifează încă o promovare la nivel înalt. „ Am avut o discuție în urmă cu o săptămână cu președintele Mihai Weber, fapt care a dus la această propunere. Vreau să asigur pe toată lumea că voi face tot ceea ce este posibil să nu dezamăgesc pe această funcție și să-mi fac treaba cel puțin la fel de serios cum mi-am făcut și pe alte funcții. Plec de pe această funcție cu fruntea sus, am conștiința împăcată că am încercat să mișc lucrurile iar dacă cine consideră că am greșit trebuie să și argumenteze. Poate ar fi fost mult mai multe de făcut ,însă, cel care va veni după mine poate va reuși să finalizeze și să demareze alte proiecte pentru gorjeni”, a declarat Ciprian Florescu.

Spre PSD

Odată „scăpat” de funcția de prefect, Florescu are în plan revenirea în viața politică. „Din punct de vedere politic eu m-am născut în PSD și partidul a fost o rampă de lansare pentru mine. Este normal, firesc și natural să-mi asum acest lucru. Cu siguranță mă voi întoarce în partid și voi fi fericit să fac echipă din nou cu colegii din PSD. Nu știu pe ce post mă voi întoarce. Dacă colegii vor considera că pot să ocup o funcție în organizație, le voi mulțumi, dacă nu, pentru mine nu va fi o problemă să reîncep de jos. E o familie care nu face altceva decât să-și reprimească un membru după o perioadă de peste 2 ani de zile”, a mai declarat fostul prefect.

Candidatură în 2020?

În ceea ce privește planurile de viitor, acestea rămân neschimbate. Ideea unei candidaturi la viitoarele alegeri, din 2020, se conturează tot mai mult. „În aceste condiții se pot întâmpla multe. 2020 e un an pe care eu l-am luat în calcul din punct de vedere al evoluției carierei și discut tot mai serios cu colegii în ceea ce privește o candidatură în 2020. Până atunci mai e cale lungă și vreau să mă concentrez pe viitoarele luni și vom decide împreună ce e de făcut”, susține Florescu.