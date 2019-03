Planurile lui Mihai Gherghe după numirea în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii

Pesedistul Mihai Gherghe, proaspăt numit în funcția de secretar de stat în Ministerul Culturii, promite să facă treabă bună pentru județul Gorj. Gherghe așteaptă ca ministrul să îi traseze sarcini clare și spune că relația pe care o are cu primarii gorjeni îl va ajuta să sprijine acest domeniu de activitate.

Mihai Gherghe a renunțat la funcția de director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIA și la statutul de consilier municipal la Târgu Jiu pentru un post de secretar de stat în Ministerul Culturii. Promovat pe această poziție de către Mihai Weber, președintele PSD Gorj, Gherghe spune că este o onoare să ocupe o astfel de funcție. „Am primit vestea numirii în funcția de secretar de stat alături de familie, cu încredere și speranță că acolo unde voi ajunge voi face treabă și voi reuși să îmi duc la bun sfârșit ceea ce voi avea de făcut în cadrul ministerului, în departamentul în care am fost numit. Este o onoare, și pentru mine personal, și pentru partid, și pentru județ în primul rând. Asigur pe toată lumea că voi face tot ce va ține de mine să sprijinim acest domeniu și pentru a face cunoscută în lume cultura românească. Nu știu exact care vor fi sarcinile pe care le voi avea în fișa postului. Să ajung la minister și să primesc directivele de la domnul ministru, să ne apucăm de treabă și apoi voi putea spune”, a declarat proaspătul secretar de stat.

De la ADIA la Cultură

Mihai Gherghe le-a răspuns și celor care au criticat PSD-ul pentru faptul că l-au promovat în Ministerul Culturii pe directorul unei asociații ce are ca principal obiectiv extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. „În perioada în care am fost directorul executiv al asociației ADIA am fost în permanență într-o legătură cu instituțiile statului, cu primăriile din județul Gorj, asociația fiind liantul între aceste instituții. Am avut o colaborare foarte bună, atât cu primarii, pe care am reușit să îi conving să vină în asociație, cât și cu alți primari cu care am stat de vorbă și care urmează să vină în asociație. ADIA a ajuns de la 6 la 33 de membri și de la 5 membri în serviciul delegat la Aparegio la 17 UAT-uri cu serviciul delegat în prezent. Prin implicare și dăruire am reușit să fac acest lucru”, a mai spus Mihai Gherghe.