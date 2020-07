PMP, noi nominalizări. Davițoiu și David în cursa pentru alegerile locale din toamnă!

Filiala Județeană a Partidului Mișcarea Populară și-a desemnat noi candidați pentru alegerile locale din septembrie. La Primăria Motru popularii vor fi merge pe mâna lui Constantin David, fost pesedist. Pentru Consiliul Județean, liderii de la centru l-au desemnat pe liderul Nicolae Davițoiu.

Fostul social-democrat Constantin David a sărit în barca PMP. Nemulțumit că nu a fost desemnat candidat la Primăria Motru, angajatul CEO a căutat un alt partid care să-i acorde susținerea pentru această funcție.

„Nu vreau să spun nimic despre PSD dar conducerea actuală de la Motru nu mă mai reprezintă pe mine și de aceea am făcut pasul acesta. Am simt că PMP mă reprezintă și vreau să construim ceva împreună. Mi-am dorit, după activitatea mea profesională, după implicarea în zona Motru, o candidatură la primărie. Vedem toți ce se întâmplă, au trecut atâția ani de zile și nu s-a realizat nimic în oraș. Doar certuri, jigniri! Eu sunt un om pacifist, un om de echipă și oamenii m-au îndrumat să candidez. O să fac o altfel de administrație, o să muncesc pentru oameni. Motivația mea este că îmi doresc să rămân în Motru și cred că se pot realiza investiții în Motru. Unul din motivele plecării mele din PSD a fost faptul că nu am fost desemnat candidat. În 2016 am mers cu un candidat care a pierdut, în 2020 repetăm greșeală? Mai ales în contextul în care aceste răutăți politice sunt evidente”, a transmis Constantin David.

Candidat la Consiliul Județean

În ceea ce privește candidatul pentru funcția de președinte la Consiliul Județean, liderii PMP de la centru au decis candidatul. Nicolae Davițoiu va intra în lupta, împotriva lui Cosmin Popescu. „S-a aprobat ca eu să fiu candidatul partidului la Consiliul Județean. Comitetul Executiv Național deja a acceptat propunerea. Alianță cu PNL nu avem nici în județ. Vom avea o lansare oficială a candidaților PMP. În momentul de față, alături de PNL și PSD suntem singura formațiune, cel puțin la acest moment, care vom avea candidați în toate localitățile din județul Gorj”, a declarat liderul PMP Nicolae Davițoiu.