PNL, atac la Strategia Energetică: Este o ficţiune!

Preşedintele Comisiei de energie a PNL, Florin Mârza, a declarat, sâmbătă, că strategia energetică a României, lansată în urmă cu două zile de către Ministerul Energiei, este “o ficţiune”, cu proiecte care nu se susţin din punct de vedere economic şi cu impact negativ asupra asupra mediului.

“Dorim să semnalăm pericolul grav în care se află Complexul Energetic (CE) Oltenia din cauza certificatelor de CO2 şi a rămânerii în urmă a investiţiilor legate de mediu. La momentul înfiinţării, CE Hunedoara, partea de energie era pe plus, partea de minerit, aşa cum era normal, avea nişte pierderi, dar au pornit de la zero. Acum au nişte pierderi colosale. CE Oltenia a avut nişte fluctuaţii datorită certificatelor de CO2 care la vremea la care noi am făcut această gândire aveau o valoare de 5-7 euro maxim, iar ieri au fost 27 euro. CEO este obligat, datorită normelor europene, să achiziţioneze peste 2 milioane de astfel de certificate. Or, în această situaţie, este imposibil ca din punct de vedere economic această activitate să se susţină. CEO înseamnă peste o treime, de multe ori chiar 50% din producţia de energie electrică a României. Consumul energetic al României este între 6.000 şi 9.000 de MW, iar CEO produce 2.000 MW în mod curent şi ajunge şi către 3.500 atunci când este nevoie”, a mai afirmat Florin Mârza.

La Craiova s-a desfăşurat sâmbătă conferinţa regională a comisiilor PNL pentru economie, mediu de afaceri, energie şi turism din regiunea Oltenia. Vicepreşedintele PNL Dolj Cristi Spulbăr a afirmat că unul din obiectivele acestei conferinţe este de a demonstra că Oltenia nu este o regiune săracă, ci este o regiune sărăcită, iar reprezentanţii PNL şi-au propus să evidenţieze punctele tari, punctele slabe şi oportunităţile de dezvoltare.