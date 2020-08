“Poeziile” lui Orban, criticate de PSD

- Advertisement -

Liberalii acuzați că vând poezii târgujienilor. După avalanșa de promisiuni electorale făcute de premierul Ludovic Orban în cadrul ultimei vizite, social-democrații solicită o dovadă minimă că toate aceste investiții anunțate vor fi puse în practică.

Viceprimarul Aurel Popescu consideră că promisiunile electorale făcute la Târgu Jiu nu vor fi puse în practică. Social-democratul este convins că dincolo de propaganda liberală nu există nici o perspectivă, mai multe proiecte trecute pe lista sinteză anunțată de Ludovic Orban nefiind însoțite de vreun document sau studiu de fezabilitate. “Rămâne să vedem cât timp o să mai stea acest guvern în fruntea țării, pentru că România nu este în niciun caz pe drumul cel bun. Nu putem avea așteptări de la un guvern care nu a făcut nimic altceva în cele aproximativ nouă luni de guvernare decât să își servească clientele politică. Nu știu cât sunt de adevărate promisiunile făcute de Ludovic Orban la Târgu Jiu. Am văzut și eu niște liste-sinteză pe care au fost creionate tot felul de proiecte și idei. Unele sunt trecute pe acea listă-sinteză doar pentru a scăpa Marcel Romanescu de presiunea pe care o are vizavi de lucruri pe care nu le-a realizat. Aici aș putea să fac trimitere în primul rând la cele două pasarele pentru care Consiliul Local, atunci când a fost aprobat bugetul pentru 2020, a ținut neapărat să prindă sume în buget pentru acest an. Știm în ce hal sunt cele două pasarele, atât pasarela de pe strada Unirii, cât și cea de pe strada Ciocârlău. Poezia cu pasajul auto subteran din 9 Mai este trecută pe această poziție pe o listă-sinteză, dar acel așa-zis proiect nu are niciun studiu de fezabilitate, nicio idee de proiect, nu are indicatori tehnico-economici. Dacă au cu adevărat ceva palpabil, vreun document, o hotărâre de guvern, suntem cu toții curioși să le vedem”, a declarat viceprimarul Aurel Popescu.

Sumele necesare, aprobate

Primarul Marcel Romanescu îl contrazice. Acesta susține că, spre deosebire alte promisiuni electorale, aceste proiecte prezentate prevăd și sumele necesare investițiilor. “Toate documentele semnate de către miniștri sau de prim-ministru au în momentul de față termene de finalizare prevăzute în ordinele sau în decretele emise. Sunt ordine care prevăd și sumele necesare. De data asta nu este un ordin generic, se vorbește exact de lucrare cu termen de execuție și cu suma prevăzută. Vă dau exemplul Casei de Cultură. Primăria Târgu Jiu a angajat sumele necesare pentru realizarea proiectului. Din banii municipalității noi am făcut studiul de fezabilitate și proiectul, iar în momentul în care l-am înaintat către CNI, Compania le-a avizat favorabil și le-a înaintat Ministerului Dezvoltării pentru emiterea ordinului de ministru. De joia trecută știam că se va emite acest ordin. Am considerat că este corect ca atât timp cât această sumă este alocată de guvernul Orban, domnul prim-ministru să vină la Târgu Jiu și să prezinte această investiție. Este vorba de 4,42 milioane de euro pe care CNI i-a alocat”, a transmis Marcel Romanescu.

Legi neaplicate

Până la deschiderea șantierelor social-democrații îl somează pe premierul Orban să respecte legea și să pună în practică legile votate de Parlamentul României. “Disperarea liberalilor în prag de alegeri locale nu are margini, mai cu seamă aici, în Gorj, unde sondajele indică o prăbușire a PNL în preferințele electoratului. Așa se face că, după aproape nouă luni de ne-guvernare, Ludovic Orban a venit la noi acasă, să ne mai mintă încă o dată și să ne spună cum se vor face toate care nu s-au făcut, tocmai acum, în campania electorală.Oamenii însă nu mai pot fi păcăliți așa de ușor cu promisiuni venite fix în campania electorală. Nu mai cred orice le spune un Guvern care n-a făcut nimic pentru români în nouă luni de guvernare, decât să îndatoreze țara și să distrugă economia. Guvernul Orban nu trebuie să uite însă, înainte de a promite marea cu sarea, că este obligat să respecte legile votate de Parlamentul României și promulgate de Președintele țării. Ca atare, înainte să facă promisiuni, Guvernul trebuie să: dubleze alocațiile copiilor, crească pensiile cu 40% și sămajoreze salariile profesorilor, de la 1 septembrie, cu procentul prevăzut în Legea salarizării”, transmite liderul PSD Mihai Weber