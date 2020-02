Politicienii de Gorj își arată unii altora obrazul

Ceartă pe o rețea de socializare între secretarul PSD Gorj și consilierul local Mihai Paraschiv. Discuțiile vizează o școală din oraș unde lucrările sunt departe de a fi finalizate. Anca Bordușanu acuză municipalitatea de lipsă de implicare, alesul local sărind în apărarea lui Marcel Romanescu.

Școala „Alexandru Ștefulescu” este motivul pentru care politicienii încing spiritele în mediul online. Secretarul PSD Gorj susține că elevii ar putea frecventa cursurile doar de dimineață dacă investiția derulată în școală de mai mulți ani ar fi finalizată. „Pentru că primarul Municipiului Târgu Jiu refuză constant să meargă în această școală pentru a vedea ce se întâmplă, îi arăt eu pozele! Copilașii de clasa a IV-a de la Școala Gimnazială “Alexandru Stefulescu”din Târgu Jiu pot învăța de dimineață dacă, aceste clase ar avea și tâmplăria. În loc de geamuri, s-a pus folie. Dar știu, pe Dvs, domnule primar, nu vă interesează! De ce? Vă spun tot eu: pentru că nu aveți respect făță de cei 1000 de elevi ai școlii și față de părinții lor. Nu dați 2 bani pe faptul că un copil de 10 ani termină orele seara, că este obosit și pe faptul că, în mod normal, ar trebui să aibă program de dimineață. Și mai este un lucru, un bun gospodar s-ar interesa de toate obiectivele din oraș, acordând o atenție deosebită școlilor. Dar Dvs nu sunteți primar, sunteți doar un pătimaș politic și atât!”, i-a transmis Anca Bordușanu primarului.

Reacție prin intermediari

Marcel Romanescu nu a avut o reacție la reclamațiile social-democratei, în schimb, directorul Transloc, liberalul Mihai Paraschiv i-a răspuns imediat. „Doamna ‘deputata’, așa vreți să vă faceți campanie? Rușine!!! Rușine!!! Vă reamintesc că pentru această școală s-a răspuns FAVORABIL la orice solicitare. Vă vorbesc din postura de reprezentant (sau fost reprezentant) al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al acestei școli. Aveți decența (care nu exista la PSD) să postați lucruri reale!”, a postat consilierul local.

Răspuns la răspuns

Cearta a continuat în aceleași condiții, politicienii demonstrând frecvent că în public disputele sunt mai „dulci”. “Domnule Mihai Paraschiv, atunci când afirmați ceva, trebuie să și probați, altfel va trebui să răspundeți! Am decența să spun direct ceea ce am de spus și nu mă folosesc de niciun al mijloc. Faptul că am arătat o situație de la Școala Gimnaziala ”Alexandru Ștefulescu”, nu vă dă dreptul să mă jigniți și să mă acuzați de unele lucruri, total neadevărate. Pentru că s-a reacționat în acest fel, încep să cred că am avut dreptate și chiar vă bateți joc de oraș. În locul Dvs, aș fi rezolvat problema și lucrurile ar fi intrat pe un făgaș normal. Dar pentru că instigați la ură împotriva mea, fără niciun temei, îmi rezerv dreptul de a mă apăra și îmi mai arată că nu aveți principii. Să vă fie Rușine!!”, a mai adăugat ulterior Anca Bordușanu.