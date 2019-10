Primar liberal: „Că suntem de la PNL, de la PSD nu a avut nicio importanță. Nu am întâmpinat în niciun moment opoziție ”

Primarul din Arcani, tot nehotărât. Aristică Coiculescu își ține în priză colegii liberali în ceea ce privește o posibilă debarcare spre PSD. Edilul din opoziție afirmă că încă poartă negocieri cu cei interesați să-l susțină pentru o viitoare candidatură în 2020.

Primarul din Arcani recunoaște că se bucură de o colaborare foarte bună cu lideri PSD de la Gorj. Aristică Coiculescu susține că prin sprijinul acordat de la județ a reușit să acceseze mai multe proiecte benefice comunității pe care o conduce. „Într-o societate normală, așa cum ar trebui să devenim și noi, cred că pe perioada mandatelor ar trebui să renunțăm la ideologii și să încercăm să ne îndreptăm atenția spre investiții în folosul comunităților. Fiecare este cu părerea politică și cu ideologia lui dar nu înseamnă că trebuie să ne dăm în cap. Din păcate, pentru România, în ultima perioadă, doar asta s-a întâmplat. În schimb, eu vă spun că am observat o schimbare de optică. Eu sunt primar de la un partid de opoziție. Nu vreau să vă spun câte proiecte avem aprobate pe raza comunei Arcani pentru că ați putea rămâne surprinși. Nu am întâmpinat în niciun moment opoziție sau frână pentru promovarea acestor proiecte, ba din contră, suntem ajutați. Că suntem de la PNL de la PSD nu a avut nicio importanță, lucru îmbucurător”, a declarat primarul din Arcani.

Negocieri în desfășurare

În ceea ce privește o posibilă trecere la PSD, edilul liberal nu infirmă dar nici nu confirmă o astfel de variantă. „Au existat și există în continuare diferite discuții, negocieri. Vedem pe viitor! Eu am foarte multe tentații în viață, la unele am rezistat, la altele am cedat, să vedem pe viitor!”, a mai adăugat primarul PNL.