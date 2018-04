Primarii lui Weber nu îl vor pe Călinoiu în PSD! Tudor: „Sondajul are marja de eroare prea mare”

Revenirea lui Ion Călinoiu în PSD creează noi tensiuni în partid. Președintele executiv Mihai Weber a discutat cu liderii de organizații din județ și spune că primarii nu văd cu ochi buni revenirea lui Călinoiu. Weber i-a criticat dur și pe șefii PSD Târgu Jiu, Aurel Popescu și Adrian Tudor, care s-au grăbit să îi ceară lui Călinoiu consiliere politică și l-au invitat deja la ședințele de partid.

Taberele din PSD au ajuns, din nou, la cuțite, iar de această dată mărul discordiei îl reprezintă revenirea în partid a lui Ion Călinoiu. Mihai Weber îi bate obrazul fostului coleg și îi transmite că PSD l-a iertat suficient după ce a candidat ca independent la parlamentare. „PSD a fost un partid extrem de îngăduitor de-a lungul timpului, iertător aș putea spune, iar exemplul este domnul Călinoiu. Știți că a fost sprijinit să ocupe chiar o funcție la București după tot ce s-a întâmplat. Recunosc că eu am discutat problema respectivă, pentru că domnul Călinoiu a reprezentat ceva pentru PSD Gorj, iar organizația i-a dăruit domnului Călinoiu anumite lucruri: a fost atâta timp președintele CJ, a fost președinte executiv al partidului, iată că acum am asistat la o iertare a domniei sale”.

„Am discutat cu majoritatea președinților”

Weber nici nu vrea să audă despre vreo funcție oferită lui Călinoiu în cazul revenirii în partid și cere vot în forurile de conducere ale organizației județene. Mai mult, Mihai Weber spune că pesediștii din teritoriu nu îmbrățișează ideea revenirii acestuia. „Această problemă trebuie discutată într-un Birou Permanent, într-un Comitet Executiv. Am sunat personal și am discutat cu majoritatea președinților de organizații. Răspunsurile au fost de la cele extreme, negative, categoric nu, sau duse până la indiferență. Cred că mai mult de jumătate din cei cu care am discutat au fost pentru a nu tulbura apele, adică a nu intra în partid. A fost o categorie care a spus că e posibil să se uite puțin mai ciudat către anumiți primari, unii se gândesc că poate își plătește anumite polițe întorcându-se”.

„O organizație își dorește valoarea domnului Călinoiu”

Weber i-a pus la colț și pe liderii organizației municipale, care au beneficiat deja de prezența lui Ion Călinoiu la o ședință de partid. „Există o organizație care își dorește valoarea domnului Călinoiu. Am asistat la declarațiile făcute de domnul Aurel Popescu, președintele organizației de la Târgu Jiu și de vicepreședintele organizației, domnul Tudor. Dacă organizația Târgu Jiu consideră că are nevoie de consiliere sau să îi dea o anumită funcție, nu se opune nimeni, dar în statut spune foarte clar că trei luni de zile de la adeziune nu poți să ocupi o funcție de conducere”.

„Weber va avea o mare surpriză”

Replica a venit de la președintele executiv al PSD Târgu Jiu, Adrian Tudor, care l-a luat peste picior pe deputat și i-a transmis că sondajul făcut în rândul primarilor are o marjă de eroare prea mare. „În loc să discutăm în partid, facem conferințe de presă. Domnul Călinoiu a fost invitat la ședința de la municipiu și cred că a fost o decizie bună a președintelui organizației municipale să îl invite. La cum îl cunosc eu pe Ion Călinoiu, va munci în partid indiferent dacă va avea sau nu o funcție. Foarte bine dacă cere domnul Weber să se voteze, să mergem la vot în organul de conducere, dar cred că va avea o mare surpriză. Se va dovedi că sondajul dumnealui de opinie are marja de eroare prea mare”, a declarat Adrian Tudor.