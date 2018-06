Primarul Romanescu, trădat de un consilier liberal

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, nu mai este susținut de unul dintre consilierii liberali în privința parcării de la Piața Centrală. Romanescu susține varianta administrării parcării de către Primărie, iar consilierii de la PSD și ALDE vor ca parcarea să fie concesionată în continuare către o firmă privată, așa cum este și în prezent.

Eduard Berca, consilier PNL, s-a dat de partea alianței PSD și ALDE și susține și el soluția administrării parcării de către o firmă privată. „Parcarea este de tranzit. În momentul de față, fluxul de intrări – ieșiri este absolut echilibrat și este singura parcare din oraș care pe structura respectivă funcționează. Eu cred că a fost consiliat prost. Am încercat eu, Berca, coleg de partid, să-i spun lucrurile astea, dar nu am reușit. (…) PNL, în programul de candidatură a lui Marcel Romanescu a spus clar: noi suntem pentru transparență decizională; milităm pentru folosirea sistemului de licitare a utilităților de acum înainte. Cum pot să mă întorc? De ce nu am mers la fel și la organizarea Zilelor Orașului?“, a spus Berca în cadrul unei emisiuni la Gorj Tv.

Ce i-a răspuns Romanescu

Primarul Marcel Romanescu i-a răspuns lui Eduard Berca. Edilul șef a spus că soluția propusă de el cu privire la administrarea parcării de la Rodna a fost aprobată chiar de forurile de conducere ale partidului: „Eu am informat și Biroul Permanent Județean de soluția pe care o am în privința parcării de la Rodna. Am informat și Biroul Permanent Municipal. Cel puțin din partea Biroului Permanent Municipal am primit toată susținerea pentru a-mi duce la bun sfârșit această idee. Dânsul trebuie să înțeleagă un lucru: că în afară de calitatea lui de consilier mai are și o activitate politică. Și eu ca membru al PNL, dar și dânsul ca membru al Partidului Național Liberal a fost ales pe o listă politică. Nu am fost aleși independenți. Când ești ales independent atunci faci ce consideri tu, îți asumi și nu te poate trage nimeni la răspundere. În momentul în care ești ales pe lista unei formațiuni politice, toate aceste decizii se discută și în forul de decizie politică“.