Pro România: Sondaj pentru desemnarea candidatului pentru Consiliul Județean

În timp ce alte partide deja și-au desemnat candidatul care va intra în cursa pentru șefia Consiliului Județean Gorj , Pro România se pregătește de un sondaj în urma căruia să-și stabilească candidatul. Alin Văcaru susține că are patru variante și că cel mai bine cotat va fi cel desemnat.

La Gorj organizația Pro România și-a reluat întâlnirile cu activul de partid. Discuțiile vizează în special desemnarea candidaților acolo unde încă nu au fost nominalizări dar și strategia de campanie. „ Am reluat întâlnirile cu colegii. Vreau să vă spun că am stabilit candidați în aproape toate localitățile, mai avem în șase localități de stabilit. Acolo nu că nu avem organizație dar încă nu am identificat persoana cea mai bună. Pentru Consiliul Județean Gorj avem patru varianțe. Eu îmi doresc să fac și un mic sondaj, dacă situația ne va permite, pentru a vedea care din cei patru este cel mai bine văzut de gorjeni. Am văzut sondajele, ne bucurăm de creșterea noastră și sunt convins că vor veni alături de noi atât oameni de la PSD cât și de la PNL”, a declarat Alin Văcaru, liderul Pro România de la Gorj.

Vot împotrivă

Liderul Pro România susține că nu va vota proiectul de lege care vizează prelungirea stării de alertă. Văcaru susține că această situație afectează situația economică a țării. „Nu înțeleg rostul prelungirii stării de alertă. Sper să nu treacă această propunere a guvernului pentru ca lucrurile să intre în normal. Va veni o criză economică. Tot mai mulți ne spun că se descurcă din ce în ce mai greu”, a mai declarat Văcaru.