Propunere: Pisc, secretar de stat în Ministerul Economiei!

Liderul PNL Târgu Jiu vrea să fie consultat în privința următoarelor numiri politice ce urmează să fie făcute în Guvernul Orban și nu numai. Marcel Romanescu susține că are pretenția, după ce a tras la căruța PNL, să-i fie cerută părerea înainte ca anumiți oameni să fie susținuți pentru o funcție sau alta.

Liderul PNL Târgu Jiu recunoaște că au început discuțiile pentru promovarea oamenilor pe funcții cheie. Romanescu susține că normal este să aibă loc consultări pentru ca cei ajunși în fruntea unor entități ale statului să știe pentru ce sunt trimiși acolo. “Cineva de acolo trebuie să-și întoarcă față către Târgu Jiu și Gorj. Mi se pare normal ca toate numirile să se facă prin consultare. Atâta timp cât am muncit împreună și rezultatele trebuie trebuie să le valorificăm împreună. Nu o să-i cer niciodată lui Dan Vîlceanu să ceară ceva pentru persoana mea”!, susține liderul municipal.

Pisc, printre nominalizați

O primă propunere constă în promovarea directorul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, Ion Pisc, în funcția de secretar de stat în Ministerul Economiei. “Mi-l doresc pe cea mai înaltă funcție, eu personal. Discutăm de la nivel de secretar de stat până la nivel de director. Am discutat cu Dan Vîlceanu, mi s-a părut că a îmbrățișat această idee. Ca să putem să facem și să demarăm ceva trebuie să ducem un profesionist acolo. Nimeni nu a avut curajul până acum să susțină un profesionist. Pisc nu este nici al PSD-ului, nici al PNL-ului, nici al ALDE. De ce să nu numească și PNL Gorj? Am fost extrem de radical după 2017 când am spus că facem eforturi pentru ca PNL Gorj să conteze la nivel național, și acum contează, politic! Cei de la București trebuie să-și întoarcă fața și nu neapărat pentru ultimul post din instituție ci pentru posturile cheie. Dan Vîlceanu este președintele organizației, este în momentul de față într-o structură centrală și i-am spus: “Dan dacă e nevoie de susținerea mea fizică, nu doar verbală, merg alături de tine!”, a mai adăugat Romanescu.