Propunere trăsnet venită din partea unui deputat PSD de Gorj: repetarea Referendumului pentru familie la alegerile europarlamentare

Deputatul PSD de Gorj, Elvira Șarapatin, a încercat, cu mari dificultăți de exprimare, să le explice jurnaliștilor eșecul Referendumului pentru familie: „Din partea noastră, pentru că și noi suntem vinovați, nu a fost destul de bine….nu știu cum să vă explic, pentru că noi nu am prea făcut campanie de informare, pentru că din punct de vedere politic ni s-a interzis așa ceva. Nu ni s-a interzis, m-am exprimat greșit, dar nu trebuia să ne asumăm politic. Timpul nostru, vorbesc de parlamentari, a fost foarte scurt pentru așa ceva. Eu am fost și am informat atât cât am putut“.

Propunerea șoc

Deputatul de Gorj a venit și cu o propunere șoc: „Cred că populația o să-și dea seama de greșeala pe care a făcut-o. (…) Hai să fim serioși și să nu credem că homosexualii vor merge să facă dragoste pe stradă. Din punctul meu de vedere, acest referendum se poate repeta odată cu alegerile europarlamentare și ar fi în ordine. Eu susțin repetarea referendumului odată cu alegerile europarlamentare. Oamenii s-au exprimat în lipsa bunei informări sau a unei informări foarte agresive“.

Supărată pe primari

Elvira Șarapatin a mai declarat că nici acum nu sunt permise căsătoriile între persoane de același sex, dar că modificarea din Constituție era o garanție că acest lucru nu se va putea schimba pe viitor: „Nici acum nu sunt permise căsătoriile între persoane de același sex, dar sunt prevăzute doar în Codul Civil. Până acum a fost suficient, dar se poate să nu fie suficient, pentru că nu se știe, dacă vorbim de prezent, să vorbim și de viitor, în Codul Civil se poate schimba“.

Deputatul este supărat pe primari. „Unii primari au greșit. Mulți primari au stat acasă, nu au fost în teritoriu. Cei care au lucrat au avut rezultate bune. Și la mine în Gorj o localitate are peste 60%. Nu sunt mulțumită de rezultatul din Gorj“, a spus Elvira Șarapatin.