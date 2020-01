PSD depune moțiune! „Trei luni de ZERO”

Răbdarea social-democraților s-a terminat, depun moțiune de cenzură! Pentru a pune capăt măsurilor de austeritate, PSD anunță că vrea să revină la guvernare.

Catalogat ca guvernul 0, Executivul lui Orban trece prin primul hop. PSD anunță că s-a săturat de joaca de-a guvernarea și vrea să revină la butoane.

„PSD depune moțiune de cenzură pentru a opri tăvălugul liberal de austeritate! De 3 luni, totul s-a oprit, atât la nivel local, cât și la nivel național! Zero investiții pentru drumuri! Zero fonduri pentru continuarea obiectivelor locale începute în perioada guvernării PSD! Zero autostrăzi! Zero Start-Up-Nation! Zero Alocații Dublate! Zero Pensii și salarii majorate! Asta e pe scurt guvernarea PNL! Așa știu liberalii să facă politică pentru oameni! Toți românii au început să regrete perioada când PSD era la guvernare! PSD se va mobiliza exemplar pentru alegerile locale și apoi pentru parlamentare și le va explica oamenilor dezastrul instaurat de PNL în doar 3 luni, dar și ce va urma dacă vor continua să fie liberalii la Putere.

PSD este singurul partid care știe: