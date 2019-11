PSD se pregătește să anunțe candidatul pentru Primăria Târgu Jiu. ”Nu mergem pe variante fantasmagorice”

Între reorganizări și analize, social-democrații gorjeni trebuie să-și stabilească și candidații pentru viitoarele alegeri locale. Cele două municipii reprezintă cea mai dificilă decizie, însă, liderii sunt convinși că vor face alegerea potrivită. Cum trio-ul desemnat nu se poate regăsi pe buletinul de vot, PSD-iștii anunță că în perioada imediat următoare vor face public numele celui care va intra în confruntarea cu Marcel Romanescu.

„Toată lumea așteaptă un nume, toată lumea așteaptă o nominalizare. În discuțiile purtate cu domnul președinte, Mihai Weber, am abordat și această temă. Domnul Weber este de aceiași părere, că în perioada imediat următoarele trebuie să avem numele candidatului pe care să-l promovăm pentru Primăria Târgu Jiu, nume care trebuie să aibă o echipă în spate, care să fie cunoscut de alegători. Persoana nominalizată, împreună cu echipa, trebuie deja să înceapă să lucreze la programul pentru 2020-2024 pentru Primăria Municipiului Târgu Jiu. Vom avea un program bogat care să corespundă nevoilor municipiului nostru, așa cum am obișnuit cetățenii. Am venit la fiecare alegeri locale cu proiecte interesante, bune, proiecte care au prins viață și în anii aceștia și au îmbunătățit condițiile de trai ale târgujienilor. Nu mergem pe variante fantasmagorice sau pe lucruri pe care nu le putem duce la bun sfârșit”, a declarat Aurel Popescu.

Trio

Înainte de alegerile prezidențiale organizația județeană a PSD a decis să meargă în campanie prin promovarea unui trio Florescu-Popescu-Tudor declarând că după scrutin vor desemna care dintre cei trei va fi aruncat în lupta electorală pentru Primăria Municipiului Târgu Jiu.