PSD și-a stabilit planul de bătaie. Vezi candidații și cine va coordona campaniile electorale! Iordache printre nominalizări

Fostul lider ALDE se va implica în campania electorală a PSD. Fără carnet de membru, Ion Iordache îi va ajuta pe social- democrați să obțină cel mai bun scor la alegerile locale din vară.

„Am avut un Birou Politic Județean în care am stabilit anumiți coordonatori pe anumite zone. În ceea ce-l privește pe domnul Iordache, am avut o discuție cu dânsul, am stabilit o anumită direcție pe care să meargă. El a declarat că are o echipă în spate. Domnul Iordache este independent și nu a cerut nicio funcție, ne va sprijini ca și partid în foarte multe localități. Se va ocupa de coordonarea localităților din jurul orașului Turceni. Domnul Iordache, în campaniile trecute a făcut parte din ALDE și noi a fost parteneri. Ne-a asigurat că a discutat cu majoritatea colegilor domniei sale și oamenii au simpatii față de PSD și au dorit să vină alături de noi considerând că am făcut ceva pentru localitățile respective”, a declarat Mihai Weber.

60 de primari stabiliți

În cadrul aceleiași ședințe social-democrații și-au stabilit și oamenii de bază din campania electorală. „Doamna Cristina Cilibiu a fost promovată președinte al organizației, a rămas membru PSD și este candidatul nostru la Turceni. Domnul Cârciumaru este coordonatorul pe campania din Municipiul Târgu Jiu. Se va ocupa de campania alegerilor locale și va sprijini candidatul indiferent de care va fi acesta. La Drăguțești primarul Popescu este candidatul PSD, va și coordona local. La propunerea organizației de femei am stabilit un președinte al organizației la Motru. Am avut o agendă consistentă, și, în curând, vom anunța toți primarii. Avem stabiliți primarii în 60 de localități, urmează ca într-o săptămână să definitivăm lista integrală de primari”, susține liderul PSD.

Condiții pentru candidați

Și în privința candidaturii la Consiliul Județean lucrurile au fost tranșate. Cosmin Popescu este cel nominalizat. „La Consiliul Județean categoric vom merge cu Cosmin Popescu. E vorba de câteva zile până când întregul județ să aibă candidați. Am cerut programe de dezvoltare a localităților pe următorii ani. Vreau ca din fiecare zone să avem reprezentați în Consiliul Județean prin consilieri. Vrem ca fiecare organizație să meargă să discute cu fiecare cetățean și să prezinte ce au reușit să facă și ce-și propun ca program pe viitor. Este o condiție esențială!”, a mai adăugat președintele organizației județene a PSD Gorj.