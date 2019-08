Romanescu, absent de la lansarea lui Klaus Iohannis

Liderul municipal al PNL Târgu Jiu a lipsit, din nou, de la un eveniment important al liberalilor. Marcel Romanescu nu a participat lansarea candidaturii lui Klaus Iohannis afirmând că a lipsit motivat. Edilul din Târgu Jiu se afla în concediu în momentul în care a avut loc Consiliul Național al Partidului Național Liberal.

„Am transmit lui Rareș Bodgan că sunt plecat cinci zile, în concediu, cu familia mea și zilele acestea le-am dedicat exclusiv soției mele și fetelor mele. Asta am vrut să fac ,sunt doar cinci zile în an și am preferat să rămân cu ei în concediu pentru că și familia mea merită toată atenția cuvenită, pentru că și partidului și primăriei și cetățenilor municipiului le acord restul din timpul anului. Am vorbit și cu domnul Vîlceanu de când s-a constituit această delegație și i-am spus că nu voi putea participa”, a declarat Marcel Romanescu.