Romanescu, atac furibund la adresa lui Vâlceanu: „A fost un blat ordinar“

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, președintele organizației municipale Târgu Jiu a PNL, a lansat un atac furibund la adresa deputatului Dan Vâlceanu, președintele organizației județene. Acesta a precizat, în cadrul emisiunii „În interes public“ de la Gorj Tv, că Cerasel Cuteanu, cel care a depus o cerere de a candida la alegerile europarlamentare pe listele PNL, este omul lui Dan Vâlceanu, care l-a folosit pentru a lansa tot felul de atacuri murdare la adresa sa: „Au ieșit la suprafață foarte multe lucruri pe care le simțeam, dar nu le puteam dovedi. Înainte de campania din 2016, atunci când, deși câștigasem un sondaj cu un rezultat apreciabil, nu am fost desemnat candidat, a fost un atac furibund al acestui domn, căruia nici măcar nu vreau să-i pronunț numele, legate de posibila candidatura. Nu am fost desemnat candidat, invocându-se la București de cele mai multe ori inclusiv aceste atacuri. «Cum să-l punem candidat? Nu vedeți ce scrie presa liberă?». În campania din 2017, la fel, atacuri furibunde, ca acum să aflu cu mare surprindere că omul care a atacat candidatul PNL doi ani la rând este susținut de către domnul Dan Vâlceanu. Oare este o întâmplare? Eu vreau să fiu naiv să cred că nu are nicio legătură cu depunerea la București a candidaturii domnului Cerasel Cuteanu. Niciodată nu a fost membru al PNL. (…) Dacă PNL acceptă o astfel de candidatură, atunci înseamnă că vrea să se despartă de Marcel Romanescu. I-am informat pe toți oamenii care cred că mai au o legătură sufletească cu PNL despre această situație“.

„Trebuie să-și asume rezultatele“

Marcel Romanescu nu s-a oprit aici și a declarat că Dan Vâlceanu este responsabil de pierderea alegerilor la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu

Niciodată din funcția de primar nu voi duce partidul sub cota la care l-am găsit când am candidat la funcția de primar. Sunt extrem de tranșant. Am găsit PNL la 14%. Nu înseamnă că dacă am câștigat alegerile cu 52% înseamnă că PNL la Târgu Jiu este la acest nivel. PNL nu va ajunge la 52 pentru că unii trebuie să plătească păcatele trecutului. (…) Acolo a fost un blat ordinar. Nu a fost nicio prostie. Nu poți să vii cu chestii de genul acesta și să spui că nu l-ai lăsat pe Romanescu să candideze, pentru că ai descoperit minunea. Dacă ți-ai asumat un asemenea risc și ai scos un candidat din joben, îți asumi și rezultatele“.