Romanescu, atac la viceprimarul Aurel Popescu. “Nu l-am văzut în ultimele trei luni de zile pe la serviciu”. Popescu: “Să mă urmărească pe camerele video!”

A început campania electorală. Viceprimarul Aurel Popescu este ținta atacurilor lansate de primarul Marcel Romanescu. Deși Popescu nu este candidatul PSD la primăria reședință de județ, bătălia electorală se duce cu acesta după ce viceprimarul a adus amendamente la proiectul de buget ce vizează societatea Transloc.

Primarul Marcel Romanescu susține că a intrat în posesia listei de consilieri a PSD Gorj. Pe aceasta s-ar regăsi mai mulți politicieni, din alte partide aflate la ora actuală în declin. “Nu coabitez cu niciunul dintre cei din PSD. Aflând cam care le va fi lista de consilieri locali, îi asigur că și primele patru locuri sunt periculoase pentru intrarea în Consiliul Local. Cu Țambrea, Butan și cu Lădaru se apropie foarte mult de 5%. Acestea sunt numele pe care le veți regăsi pe lista de consilieri locali ai PSD: Țambrea, Butan și Lădaru – mari personalități ale vieții politice și administrative ale județului Gorj și ale municipiului Târgu Jiu. N-au mai găsit oameni de valoare în PSD și au importat de la PSRO și ALDE, partide mari, aflate în dizolvare. PSRO e deja dizolvat, iar ALDE e pe cale de a fi dizolvat. Să mă ierte Dumnezeu, dacă așa se dorește schimbarea în Consiliul Local, să iei doar pe Edi-gălăgie și pe cei care stau de patru ani de zile… Eu de la echipa Țambrea-Butan știu un singur lucru, cuvântul “magaziner”, în rest n-am auzit nimic în vreo ședință de Consiliu Local. E o echipă care a promovat cuvântul “magaziner”, în rest muți permanent. Dacă asta e echipa PSD, sunt extrem de încântat de ce se va întâmpla în alegeri pentru mine și pentru PNL”, a declarat Marcel Romanescu.

Atac la persoană

Edilul continuă atacul și pune tunurile pe viceprimarul Aurel Popescu. După ce se plângea că social-democratul Adrian Tudor nu vine la birou, acum, îl acuză și pe Popescu de același lucru. “Culmea, am aflat de la ăia care nu mai sunt pe listă și care sunt oameni responsabili și echilibrați. La ședințele de comisii și consiliu, chiar dacă au primit ordin pe unitate că dacă nu votează s-ar putea să plece acasă mai devreme de terminarea mandatului și au votat săracii, în față, și mie și lui Mihai Paraschiv, ne-au spus că li se pare cea mai mare prostie, dar n-au ce face. Aurel Popescu încă este președintele organizației municipale și există posibilitatea să îi excludă din mandatele de consilieri. Nu îi pot înțelege! (……) Personal îi doresc o pensie liniștită domnului Aurel Popescu. Mai are trei luni de zile și chiar mă gândesc ca la ultima ședință să îi ofer un buchet de flori și o diplomă nu de onoare, pentru că ar fi urât din partea mea să dau o diplomă de onoare unui om care a blocat permanent cu consilierii PSD și ALDE, ci o diplomă de pensionare, așa cum spre să îi dau încurând și domnului Pătrășcoiu și la toți cei care și-au bătut joc de Târgu Jiu. Luați-i puncte de vedere, pentru că sigur este nevorbit. Eu nu l-am văzut în ultimele trei luni de zile pe la serviciu. Sunt ultimele puncte de vedere pe care le mai poate da din calitatea administrativă sau politică, pentru că din octombrie va avea ani de pensie lângă familie”, a mai declarat Romanescu.

“Primarul zero proiecte”

În replică viceprimarul Aurel Popescu susține că prin aceste declarații Romanescu a întrecut măsura. “Îmi pare rău că nu putem avea o altfel de abordare în relația primar-viceprimar. Nu-mi face plăcere să cobor la nivelul domnului primar, dar așa este când vine la conducerea instituției un om fără experiență care nu a învățat nimic în cei trei ani de zile. Nu am fost și nu sunt o persoană conflictuală, un om care să jignească sau să ducă în derizoriu o relație cu personalul din instituția respectivă. Referitor la societatea Transloc, nu am făcut altceva decât să ținem cont de cheltuirea banului public. În momentul în care vii să-l ataci pe Aurel Popescu fără pic de respect, respect pe care Aurel Popescu ti l-a arătat în toată această perioadă de timp, trebuie să ai un punct de vedere corect. Cum poți să spui că nu l-ai văzut pe Aurel Popescu în ultimele trei luni, în activitate, atâta timp cât tu ai camere de luat vederi? Uită-te mai atent pe camerele prin care urmărești tot ce se întâmplă în Primăria Târgu Jiu! E adevărat că uneori ajung înaintea lui la primărie dar să pună mâna să mă urmărească, că și așa mă urmărește prin diferite persoane din Primăria Târgu Jiu. Să fim serioși! Că nu știe să conducă, asta s-a dovedi! Că încearcă să pună mâna pe proiectele pe care le-am inițiat noi înainte de 2017, și asta am văzut! Nu a avut și nici nu o să aibă vreun proiect serios pentru Târgu Jiu! Am auzit și eu cum i se spune prin oraș primarul zero proiecte sau primarul sabotat. Văd că deja stie cine e pe lista de CL din partea PSD. Eu, ca președinte de organizație, nu știu, el știe! Să ne lase în pace, să ne organizăm cum vrem! Deja a depăsit orice limită!, susține viceprimarul Municipiului Târgu Jiu.