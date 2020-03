Romanescu declară deschise negocierile politice! Caragea, bun de aliat!

Nominalizarea candidaților pentru alegerile locale dă drumul la primele negocieri politice. Primarul Marcel Romanescu anunță că este dispus să stea la masă cu orice partid, exceptând PSD, de dragul unei majorități confortabile în Consiliul Local Târgu Jiu. Prin desemnarea lui Ciprian Florescu ca și candidat PSD, primarul în exercițiu susține că social-democrații vor prinde cel mult un post de viceprimar în urma alegerilor din vară.

În precampanie electorală, Marcel Romanescu își reface strategia de campanie. Desemnarea candidatului de către PSD aduce modificări în planurile liberalului care susține că, acum, este mai sigur ca niciodată că va obține un nou mandat în fruntea Primăriei Târgu Jiu. Edilul liberal spune dincolo de funcția de primar, social-democrații își fac calcule acum spre obținerea unei funcții de viceprimar. „În momentul de față nu se mai pune semnul întrebării în privința celui ce va câștiga. Cred că sunt șanse foarte mare să preiau și următorul mandat de primar. Aici se discută doar pe pozițiile de viceprimar și cred că fierberea din PSD este determinată de cine are șanse să prindă, maxim, un post de viceprimar. Deja PSD, după alegerile din 2020 se poate mulțumi cu maxim un astfel de post, în condițiile în care face vreo înțelegere cu restul formațiunilor politice care au posibilitatea să intre în Consiliul Local”, a declarat primarul municipiului Târgu Jiu.

Negociază cu ….Caragea

Primarul municipiului mai spune că oportunitatea unui nou mandat vine la pachet cu opțiunea de a negocia cu reprezentantul fiecărui partid ajuns în Consiliul Local. Marcel Romanescu nu exclude nici o alianță cu Viorel Caragea, unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai săi. „Ultimele sondaje îmi confirmă că oricare formațiune politică cu alte formațiuni mai mici să creeze o majoritate dar este clar că nici aia nu vor ceda voturile pe nimic. Avantajul meu este că dacă câștig alegerile, am șansa celui care intră primul la negocieri. În comparație cu ei, care negociază doar poziția de viceprimar eu voi putea negocia cele două poziții de viceprimar. Eu voi negocia cu toate formațiunile politice exceptând PSD-ul. Nu exclud nicio variantă: PMP, USR, Pro România, ADN, PER. Dacă PER va obține o poziție în Consiliul Local, merită o discuție chiar dacă astăzi este condusă de domnul Caragea. Eu cred că în Consilul Local din toate aceste formațiuni vor intra și oameni de bună calitatea”, a mai declarat Marcel Romanescu.

Fără „NU”

Liderul județean al Partidului Ecologist Român îi transmite că până la negociere mai este cale lungă. Caragea este surprins plăcut de declarațiile lui Romanescu. „Eu voi face alianțe doar cu cei care nu fac parte din grupurile de interese. Mă surprinde ce spune având în vedere că același lucru a promis și celor de la USR, Pro România sau PMP. Mai e mult până va câștiga el încă un mandat. În momentul în care intri în politică am învățat că nu trebuie să spun „NU”. Dar el ce împarte? Ce nu are încă?” , a declarat președintele PER Gorj, Viorel Caragea.