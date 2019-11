Romanescu despre promovările la nivel central: ” Am fost foarte mult vitregiți. Cei de la București trebuie să-și întoarcă fața și spre județele din Oltenia!”

Liderul PNL Târgu Jiu dă înainte cu propunerea ca din noul Executiv să facă parte și gorjeni. După ce în Guvernul trecut PSD Gorj a obținut mai multe funcții de secretar de stat, acum, Marcel Romanescu speră ca echipa Orban să aibă în vedere sectoarele de activitate ale județului. Nu vom putea de unii singuri să câștigăm în 2020, dacă Bucureștiul nu ne va oferi șansa de a susține profesioniști, afirmă liderul local.

Promovările la București pică pe umerii liderului județean Dan Vîlceanu. După mai multe nominalizări făcute, Marcel Romanescu este convins că colegul său va putea promova un om de bază într-unul din ministerele care ar putea pune umărul la dezvoltarea județului. „Eu sper că Dan Vîlceanu, prin funcția pe care o deține la București va putea susține oameni exemplari la nivel național. Este clar că Gorjul are șanse de a schimba culoarea la alegerile locale. Nu vom putea de unii singuri să câștigăm în 2020 dacă Bucureștiul nu ne va oferi, în zonele care ne revin efectiv, șansa de a susține profesioniști. Vorbim de sectorul energetic, învățământ, finanțe, sunt domenii pentru care avem profesioniști. Am fost foarte mult vitregiți și pe guvernarea PNL, PD-L noi, ca partid democrat, nu am fost luați în considerare când s-au împărțit portofoliile la nivelul Guvernului și eu cred că cei de la București trebuie să-și întoarcă fața și spre județele din Oltenia. Acest rezultat electoral obținut este câteodată efectul modului, nu tocmai corect, în care cei de la centru au tratat aceste județe. Le-au lăsat la nivelul sărăciei, se creează un decalaj foarte mare între județele din Oltenia și Banat sau Ardeal și nu este corect! Cetățeanul din Gorj, care a avut o opțiune pro PSD nu trebuie judecat pentru că lucrurile acestea nu ar trebui tratate pur politic”, susține liderul PNL Târgu Jiu , Marcel Romanescu .