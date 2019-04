Romanescu, despre transferul lui Rotaru la UNPR: „Și-a dat seama că e mai bun ca politician decât a fost ca director”

Marian Rotaru nu a putut face niciodată diferența între statutul de politician și cel de funcționar public! Asta spune primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, despre fostul director de la Patrimoniu, cel care și-a pierdut funcția după scandalul „pedichiura”. Romanescu spune că prin revenirea în politică, Rotaru s-a împăcat cu ideea că a fost demis.

Fostul șef al Direcției Publice de Patrimoniu Târgu Jiu s-a întors, oficial, în politică. După ce a fost demis de către primarul Marcel Romanescu, Marian Rotaru s-a înscris în UNPR, unde ocupă funcția de președinte al organizației Târgu Jiu. Romanescu spune că Rotaru nu se împăca oricum cu statutul de funcționar public. „Poate și-a dat seama că e mai bun ca politician decât a fost ca director. Cred că îi stă mult mai bine haina de politician decât haina de funcționar public. N-a putut să facă niciodată diferența între cele două calități. Odată cu intrarea în politică și cu deținerea funcției de președinte, nici nu mai poate avea vreo calitate de funcționar, cel puțin pe perioada în care deține această funcție de președinte al organizației municipale UNPR. Legea funcționarului public te lasă să faci politică, să fii și membru, dar nu își dă posibilitatea să deții funcții de conducere. De acum încolo și o eventuală contestație pe care ar putea să o facă este lovită de nulitate absolută”, a declarat Marcel Romanescu.

„Nu pot să îmi duc singur crucea”

Romanescu spune că atât rezultatul anchetei derulate de comisia de disciplină cât și calificativul oferit de el au făcut ca Marian Rotaru să își piardă funcția de conducere de la DPP. „Cred că cel mai nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat în perioada săptămânii trecute sunt eu. Mi-aș fi dorit ca în Primăria Municipiului Târgu Jiu să am doar calificative foarte bune, însă nu pot să îmi duc singur crucea. Se discută de cel puțin o jumătate de an că Marcel Romanescu nu poate să ia decizii în privința lui Marian Rotaru, că nu știu ce ar fi între cei doi. Când am avut posibilitatea să iau decizii, le-am luat. Sunt două sancțiuni pe care Marian Rotaru le-a primit în această perioadă, sancțiunea propusă de comisia de disciplină, cu destituirea din funcția de director, și calificativul nesatisfăcător pentru activitatea din 2018”, a mai spus primarul Marcel Romanescu.

„A profitat și de această situație”

Cât privește o eventuală confruntare electorală în alegerile de anul viitor, Marcel Romanescu spune că Rotaru nu se va mai întâlni cu situația lejeră din alegerile trecute, când l-a avut drept contracandidat de la PNL pe Octavian Lupulescu. „Erau alte condiții la ultimele alegeri la care a participat domnul Marian Rotaru. Eu nu eram candidatul PNL. A fost altcineva candidatul PNL și domnul Marian Rotaru, fără să iau nimic din meritele pe care le-a avut în acea campanie electorală, a profitat și de această situație. A profitat așa cum se întâmplă în politică, unde fiecare profită de strategia unei alte formațiuni. Dânsul a candidat și a avut o susținere destul de importantă din partea electoratului nedecis la acel moment, electoratul care avea ca alternativă Rotaru sau Lupulescu. Foarte muți s-au îndreptat spre Rotaru, care venea cu experiența unor mandate de primar la Lelești”, a mai comentat Marcel Romanescu.