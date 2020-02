Romanescu își face lista de consilieri pentru alegerile din vară. Vechii aleși, înlocuiți!

Primarul Marcel Romanescu vrea să-și schimbe colegii, consilierii locali ai PNL. Edilul speră ca la viitoarele alegeri să obțină o nouă majoritate în Consiliul Local însă recunoaște că și-ar dori alți oameni care să-i vină alături. Liberalul mizează pe fețe noi, oameni încă neînrolați în politică.

Candidatul PNL la Primăria Târgu Jiu are planuri mari. Marcel Romanescu vrea să obțină majoritatea în Consiliul Local și pentru acest lucru are în plan schimbarea actualilor consilieri. Pe viitoarele liste edilul vrea să vină cu nume noi. „Mi-aș dori să-mi asigur majoritate de unul singur dar este greu. Mă aștept la un număr în jurul a 10 consilieri locali care să-mi permită negocieri ulterioare pentru o majoritate confortabilă. În privința consilierilor știu că Eduard Berca nu mai vrea să fie pe liste, Mihai Paraschiv și-a depus singur demisia pentru a se ocupa de Transloc iar în privința domnului Bobu și doamnei Vulpe încă nu am avut discuții. Trebuie să recunosc că îmi doresc pe listă oameni care nu au fost până acum implicați politic, care să îmbunătățească calitatea acestei liste. Am avut deja discuții cu colegii, le voi propune această decizie însă cei din Biroul Local al PNL Târgu Jiu vor avea ultimul cuvânt, susține Romanescu.