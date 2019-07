Romanescu: Mă încântă și rezultatul obținut de USR la Târgu Jiu

S-a discutat soarta lui Romanescu. În urma unei ședințe interne conducerea PNL Gorj dat-o la pace cu liderul organizației municipale. „ PNL are din acest moment nevoie de liniște”, a fost concluzia la care s-a ajuns în urma discuțiilor purtate.

Cazul Romanescu a fost discutat în cadrul unei ședințe interne la care a participat pe lângă organizația municipală, președintele organizației și secretarul general. „În privința analizei, lucrurile au decurs repede. Am văzut rezultatele urmând ca ulterior să facem și noi o analiză pe fiecare secție în parte. Constatările sunt clare în privința modului în care s-a comportat organizația. A fost o dublă strategie, de a aduce PSD-ul pe un trend descendent și de a crește rezultatul politic al PNL. Nu putem pune semn egal între alegerile europarlamentare, unde e vot politic, și, cele locale când contează foarte mult candidatul. PNL-ul a înregistrat cel mai bun rezultat pe care l-a obținut vreodată la acest tip de alegeri. Suntem într-un oraș în care PSD nu a scăzut niciodată la 45% și de această dată sunt foarte aproape de noi”, a declarat Marcel Romanescu.

Au dat-o la pace!

În cadrul discuțiilor s-au tratat și problemele delicate. Romanescu susține că s-a ajuns la un consens. „ E foarte greu de discutat de o secure a războiului. Noi, eu și Mihai Paraschiv, am avut o modalitatea diferită de a vedea lucrurile. Eu nu sunt și nu voi fi niciodată un supus al unui președinte. Am puterea să-mi susțin punctele de vedere. Cred că PNL are din acest moment nevoie de liniște. Ne-am spus ce aveam de spus, am discutat deschis și sper ca fiecare dintre noi să respectăm ceea ce am discutat. Mihai Paraschiv a fost și el prezent și sunt convins că organizația județeană se va gândi că pierderea lui Paraschiv nu este o pierdere care nu trebuie luată în seamă”, a mai declarat Romanescu.

Planul de bătaie pentru 2020

Tot la aceiași masă s-a pus în discuție și viitoarea strategie pentru alegerile din 2020. Edilul în funcție mizează pe sprijinul tuturor partidelor de dreapta. „Pe mine mă încântă și rezultatul obținut de USR la Târgu Jiu pentru că din punctul meu de vedere e foarte greu ca PNL să poată face la alegerile din 2020, de unul singur, o majoritate și asta presupune o colaborare cu mai multe formațiuni din dreapta pentru a forma o majoritate”, a mai declarat președintele PNL Târgu Jiu.