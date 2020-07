Romanescu nici nu vrea să audă de un nou viceprimar. “Pe viitor, sper ca măcar unul dintre viceprimarii care vor fi desemnați de Consiliul Local să fie din PNL”

Primarul Marcel Romanescu speră ca majoritatea din Consiliul Local să nu propună un nou consilier pentru funcția de viceprimar. Plecarea lui Adrian Tudor locul a lăsat vacantă funcția dar edilul șef susține că nu vede motivul pentru care ar mai plăti un salariu în plus.

Municipalitatea nu are în plan să facă o nouă propunere pentru ocuparea postului de viceprimar. Marcel Romanescu susține că activitatea se desfășoară fără probleme și cu acest scaun descoperit.“Proiectul de hotărâre privind ocuparea celui de-al doilea post de viceprimar poate fi inițiat de oricine, și de către majoritatea din Consiliul Local, și de către mine, dar eu nu am niciun interes. În cele două luni de zile, sau cât va fi nevoie, eu nu voi iniția un astfel de proiect de hotărâre pentru ocuparea postului de viceprimar. Îmi este arhisuficient un viceprimar, nu mai am nevoie și de al doilea. Cam tot ceea ce se întâmplă în momentul de față în Primăria Municipiului Târgu Jiu este în coordonarea mea și ca să plătesc încă un salariu pentru nimic, nu voi face acest lucru. De aceea, eu personal nu voi mai propune ocuparea postului de către un consilier local. M-aș bucura, și nu vorbesc acum de Adrian Tudor pentru că nu mai este în funcție, să ne spună la un moment dat ce a presupus activitatea ultimilor doi ani de zile pentru cei doi viceprimari. Activitatea s-a desfășurat sub coordonarea mea în totalitate. Mai puțină implicare din partea celor doi viceprimari, cel puțin în partea administrativă, poate au avut mai multe sarcini pe linie politică. În afară de ședințele de consiliu local, în care se mai remarcau câteodată, în rest în activitatea primăriei s-a constatat o absență totală”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Calcule politice

În ceea ce privește planurile de viitor, edilul speră să dea lovitura la viitoarele alegeri locale. “Dacă vă aduceți aminte, la începutul anului le-am dat atribuții. Cel puțin domnului viceprimar Adrian Tudor i-am predat o parte din atribuțiile mele. Nu știu ce a făcut, dar sunt sigur că ne va spune în campania electorală. Așa cum am lucrat în ultimii doi ani de zile, prefer să îmi păstrez în totalitate atribuțiile de primar și să îmi duc la bun sfârșit acest mandat. În mandatul următor, sper ca măcar unul dintre viceprimarii care vor fi desemnați de consiliul local să fie din PNL și să am posibilitatea să îmi deleg o parte din atribuțiile prevăzute în fișa postului”, a mai transmis primarul.