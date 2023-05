Romanescu: „Oamenii din PNL care fac politică au rămas alături de mine”

Primarul Municipiului Târgu Jiu dă asigurări că fosta echipă din PNL Târgu Jiu, cea a cărei organizație a fost dizolvată, rămâne o forță în Municipiu. Marcel Romanescu îi transmite lui Ion Iordache că nu va avea nicio șansă la primăria Târgu Jiu, atâta timp cât acțiunile din spațiul public se fac cu oameni aduși din alte localități. Totodată, după momentul tranșat ce a vizat organizația municipală, Romanescu a anunțat că nu va mai candida din partea PNL în 2024.

Ultima acțiune gândită de echipa senatorului Ion Iordache, o întâlnire în Parcul Central, la o cafea, este dată exemplu negativ de Marcel Romanescu. Acesta susține că lipsa de implicare denotă faptul că structurile PNL nu au forța de care vorbește actualul președinte. La cafea ar fi fost aduși oameni din alte localități, care în 2024 nu își vor pune ștampila pe primarul Municipiului Târgu Jiu. De altfel, astfel de acțiuni au eșuat și în campania trecută, când candidatul PNL la Consiliul Județean a ratat „victorios” orice șansă la șefia instituției. Acum, Ion Iordache defilează cu Iulian Popescu, noul lider al organizației municipale, care este chiar perdantul de la alegerile din 2000 la Consiliul Județean.

„Nu e nimic întâmplător, cu genul acesta de evenimente. Iulian Popescu avea în plan să ajungă președinte de Consiliu Județean. Ne duceam în parc, dădeam drumul la baloane cu heliu, dădeam cu parașute și mai făceam cine știe ce… Nu așa se câștigă alegerile! Ei cred că dacă aduci oameni la evenimente, câștigi alegerile. Dau telefoane și vin 100 de oameni la cafea în Parcul Central. De șuiete avem timp oricând. Pe politică te bazezi pe oamenii care știu să facă politică și aceia sunt oamenii care au rămas alături de mine. N-am prea văzut oameni din Târgu Jiu acolo. Exceptând membrii echipei domnului Iordache, eu nu am văzut vreun târgujian care a fost în PNL. Am o mare satisfacție, nu am văzut niciunul din cei 700 de oameni din fosta organizației PNL Târgu Jiu. Oamenii au refuzat să participe la astfel de evenimente”, a transmis Marcel Romanescu prin intermediul presei locale.