Romanescu: “ Sunt dezamăgit de propriul Guvern”

Primarul Municipiului Târgu Jiu se dezice de numirile politice făcute în cadrul structurilor de la București. Ca și în alți ani, Marcel Romanescu critică lipsa de implicare a celor ce ajung în funcții cheie în Guvern. Edilul afirmă că mulți dintre secretarii de stat catapultați în ministere nu au obiectul muncii.

În actualul mandat parlamentar, 2020-2024, județul Gorj a promovat cel mai mare număr de politicieni care au ocupat funcții importante în Guvern. Fostul lider PNL Gorj, Dan Vîlceanu, a avut grijă să își promoveze mai mulți apropiați ca secretari de stat, unii dintre ei ocupând poziții și mai importante. Din păcate, toate aceste numiri nu au avut niciun efect pozitiv la nivel de județ. Primarii au simțit ce înseamnă promovările pe interes.

„Sunt extrem de dezamăgit de propriul Guvern, avem cei mai mulți secretari de stat și subsecretari de stat din istoria unui guvern. Am fost în birourile lor, nu am văzut nici măcar o hârtie. Mulți dintre cei care ocupă un astfel de post termină treaba de când intră în birouri. Ei sunt oamenii care ascut creioanele. Sunt câțiva care nu au obiectul muncii. Sunt oameni care știu că au o secretară la ușă, un șofer la scară, care pot să ofere o cafea. Am fost în situația în care un secretar de stat mă ruga să mai stau la el în birou, am avut impresia că se plictisea”, a transmis Marcel Romanescu.