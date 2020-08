Romanescu vrea să desființeze Aparegio! “Mi-aș face propria societate de administrate a apei și canalizării”

- Advertisement -

Primarul Marcel Romanescu reaprinde scandalul cu societatea Aparegio. Edilul susține că ar desființa operatorul de apă, dacă nu ar fi la mijloc fondurile europene obținute. Mărul discordiei îl reprezintă gurile de canal din oraș, pe care niciuna din cele două unități nu și le asumă, pentru a le aduce la nivelul carosabilului.

Se reaprinde scandalul între primar și conducerea Aparegio. Marcel Romanescu susține că și-ar dori să înființeze o nouă societate care să furnizeze apa în Municipiul Târgu Jiu. Edilul este supărat după ce a fost tras de mânecă de cetățeni pe tema gurilor de canal de pe străzile din oraș. „Suntem la limita legii. Adică putem să le facem și noi, pentru că suntem proprietarii canalizărilor din Târgu Jiu, dar normal este să le întrețină cel care ia bani pentru apă și canal. Primăria Târgu Jiu nu încasează nimic de la Aparegio, nici măcar redevență. Asta este cea mai mare durere și cel mai mare of pe care îl am. Nu se poate ca tu să încasezi bani, și nu puțini, pe metrul cub de apă și canalizare, iar eu să întrețin permanent canalizările și gurile de canal și să reabilitez canalizări. Numai în ultimii trei ani cred că sunt 6 cartiere în care am schimbat în totalitate rețelele de canalizare. Păi atunci de ce îmi trebuie societate? De ce are nevoie Târgu Jiul de o societate care doar să încaseze taxele de la târgujieni? Din păcate, suntem blocați de acel proiect cu finanțare europeană neîncheiat și suntem obligați ca 5 ani de la recepție să rămânem asociați în această structură. Recepția trebuia făcută în 2013. Dacă ar fi după mine, mâine mi-aș face propria societate de administrate a apei și canalizării. Nu numai atât, aș desființa Aparegio. Fără Târgu Jiu, Aparegio s-ar desființa, pentru că nu ar avea viabilitate. În 6 ani, din 2007 până în 2013, au crescut prețurile de 6 ori la metrul cub de apă și de 10 ori la canalizare. Din 2013 până în 2017 nu s-a mai încheiat acel proiect de 80 de milioane de euro, care l-a dus și pe un anumit cetățean la cimitir. Pe domnul Lungu, dacă vă aduceți aminte. Dacă ne retragem acum, trebuie să plătim toate prejudiciile create. Suntem între ciocan și nicovală. La Aparegio se încasează câteva sute de miliarde de lei vechi pe apă și canal, iar în Târgu Jiu, de trei ani de zile nu au investit un leu. Toți banii se duc în salarii, excursii și alte beneficii. Nu avem soluții în acest moment”, a transmis primarul Marcel Romanescu.

Ridicări la cotă

Autoritatea publică susține că a luat măsuri însă nu dorește ca astfel de investiții să devină o obișnuință. „Am preferat să nu stăm cu mâinile în sân. Suntem în momentul de față cu niște amenzi date societății Aparegio, care, din punctul meu de vedere, avea obligația să întrețină gurile de canal. Vă dau exemplul de la Polaris. Vi se pare normal ca noi să spălăm sau să schimbăm ghenele de gunoi? Nu am făcut niciodată acest lucru. Polaris, atunci când a preluat acest contract, și-a dat seama că are și obligații, nu numai drepturi. Aceeași problemă este și la Aparegio. Gura de canal este parte componentă a canalizării. Odată ce eu ți-am delegat toate serviciile legate de canal și apă, trebuie să le și întreții. Dacă mergeam pe această soluție, doar să dau amenzi la Aparegio, pe străzile din Târgu Jiu aveam cratere, nu gropi. Anul acesta sunt 400 de guri de canal care se reabilitează. Le-am prioritizat și am considerat că e mai important să luăm bulevardele principale și ulterior o să intrăm în fiecare cartier. 400 de guri de canal, contractate prin societatea Edilitara, se ridică în acest moment la cotă”, a mai transmis primarul Municipiului Târgu Jiu.