Rotaru face politica UNPR. Romanescu, prima țintă de atac

Fostul director al Primăriei Târgu Jiu, Marian Rotaru lasă administrația publică pentru politică. Director pedichiură va candida în 2020 pentru Primăria Municipiului Târgu Jiu din partea UNPR. „ Domnul Romanescu nu a făcut un lucru bun pentru primăria Târgu Jiu”, acuză proaspătul demis.

După plecarea din primăria Târgu Jiu Marian Rotaru a devenit președintele organizației municipale a UNPR. Acesta susține că a vorbit cu liderii centrali și au ajuns la o înțelegere. Rotaru va candida în 2020 pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu. Campania și-a început-o deja printr-un atac la fostul șef, Marcel Romanescu. „Vreau să-mi fac o organizație municipală la nivel de Târgu Jiu. Să trec peste toate aceste problem care au fost. Vreau să strâng oameni de valoare care să facă ceva. Eu cred că mi-am făcut datoria cum nu se putea mai bine dar dacă așa a ajuns primarul să mă evalueze, cu 1,20 la organizare când eu am pus parcarea Rodna la punct…. La acea parcare trebuia să fie un proces verbal de predare –primire. Nu se știe că va fi de acum încolo. Eu vreau să-mi arăt calitățile că am făcut economii de zeci de miliarde la bugetul primăriei și cred că cetățenii vor lua în calcul aceste lucruri. Șansele la primăria municipiului Târgu Jiu sunt egale pentru toți candidații. Domnul Romanescu nu a făcut un lucru bun pentru primăria Târgu Jiu. Are foarte multe nerealizări de la transport public, parcări, iluminat ornamental, străzi, canalizare și lista poate continua. Nu a venit cu o idee de la începutul mandatului!”, a comentat fostul director Marian Rotaru.