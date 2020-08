Rotaru: „Nu s-a făcut nimic, decât stăm și ne văităm că nu putem face”

- Advertisement -

Candidatul PMP la Primăria Târgu Jiu și-a depus candidatura. Pe lângă prezentarea programului său electoral, Marian Rotaru l-a atacat pe primarul în exercițiu.

Candidatul popularilor gorjeni este convins că a doua oară e cu noroc. În urmă cu patru ani Marian Rotaru a fost surpriza alegerilor locale când, a ieșit pe locul doi, după Florin Cârciumaru. „Sperăm și sunt sigur că vom câștiga Primăria Municipiului Târgu Jiu. Alături de colegii pe care îi am în spate și de cei care sunt pe liste, vom face o echipă care să mulțumească cetățenii din municipiul Târgu Jiu pentru alegerea făcută și să rezolvăm problemele, nu puține, care sunt în acest municipiu. Și la Consiliu Județean sperăm să facem o echipă foarte bună. Dacă avem Consiliul Local și Consiliul Județean, atunci vom putea să colaborăm foarte bine și să nu mai depindem de alte alianțe și de alte partide care să ne susțină. Am ales colegii din diferite domenii de activitate: ingineri, profesori, doctori, economiști. Împreună cu domnul președinte Nicolae Davițoiu și colegii vrem să rezolvăm aceste probleme. Împreună cu echipa, mi-am propus un minim de opt consilieri municipali. Dacă nu avem cel puțin opt, nu am cum să câștig Primăria Târgu Jiu. Este un target pe care mi l-am propus și avem ambiții să îl realizăm, dar după cum vedem cetățenii din oraș, cred că avem premise să depășim acest target”, susține candidatul PMP.

Critici pentru Romanescu

Marian Rotaru mizează pe experiența sa pentru a-și atrage alegătorii. Susține că electoratul va taxa lipsa de implicare a actualului primar Marcel Romanescu. „Experiența în administrație cred că își va spune cuvântul în această competiție și cred că am făcut foarte multe lucruri bune cu care să îi conving pe cetățeni că merit să fiu ales primar al municipiului Târgu Jiu și colegii mei să fie consilieri locali în echipa pe care o voi reprezenta. Eu cred că am destulă experiență și acolo unde am activat mi-am făcut datoria. Atunci când vom prelua Primăria Târgu Jiu, nu o să plecăm de la zero, o să plecăm sub zero. În acest municipiu nu există canalizări sau apă curentă în toate cartierele. De exemplu, în cartierele Bârsești, Slobozia, Ursați și Polata, norocul a fost că a plouat în aceste zile, că altfel aveam apă tot la program. Să îmi arătați și mie o stradă din municipiul Târgu Jiu care se poate numi stradă, un singur capac din miile de capace de canal peste care se poate trece cu mașina, un părculeț sau un loc de joacă pentru copii care este așa cum ar trebui să fie. Să îmi arătați noi locuri de parcare identificate după ce am plecat eu de la Direcția de Patrimoniu. Dacă aș fi rămas în continuare, la o lună de zile după ce am plecat, dacă nu aș fi făcut aceste probleme, ar fi fost dezastru. Nu s-a făcut nimic, decât stăm și ne văităm că nu putem face”, a mai declarat Marian Rotaru.