Rujan, despre Romanescu: trebuie să aibă urgent susținere terapeutică

Războiul dintre reprezentantul Guvernului în teritoriu și primarul Municipiului Târgu Jiu este departe de a se fi terminat. Ba mai mult, acesta a escaladat și s-a ajuns la acuzații foarte grave din ambele părți. În timp ce primarul Marcel Romanescu a declarat despre prefectul Cristinel Rujan că pune presiuni politice pe angajații instituției și că activitatea primăriei este blocată din cauza acestuia, Rujan susține că nu a dorit decât să-l oblige pe Romanescu să fie primar și să-și asume funcția pentru care a fost ales de târgujieni.

Modul în care primarul Municipiului Târgu Jiu își face treaba este criticat nu doar de contestatarii săi politici, ci și de juriștii Prefecturii Gorj. Faptul că Romanescu delegase anumite persoane apropiate din primărie să semneze în locul său aproape toate documentele nu mai este un secret, iar acest lucru a fost recunoscut chiar de primar. Totul a funcționat bine pentru noul primar până când a fost sesizată Prefectura. Din acel moment a pornit și războiul între cele două instituții vecine.

”Din păcate, când prefectul este nominalizat strict politic, se ajunge la astfel de conflicte. Eu am fost ales primar al Municipiului Târgu Jiu ca să pun acest mecanism în funcțiune, nu ca să-l blochez. Dacă instituția prefectului a blocat funcționarea Primăriei Municipiului Târgu Jiu vom vedea. Interesul Partidului Social Democrat și a unora din Prefectură a fost să mă blocheze în primărie, să mă blocheze în acel primar. Atâta timp cât eu delegam atribuțiile unei persoane în care am încredere și care are competența necesară, aceste atribuții ale mele, mi le asum”, a declarat Marcel Romanescu, primarul Muncipiului Târgu Jiu.

Pe de altă parte, Cristinel Rujan susține că între cele două instituții există deja trei acțiuni în instanță care vizează neasumarea responsabiliții primarului și delegarea sarcinilor unor angajați ai primăriei care nu au atribuții prevăzute în fișa postului pentru ce au fost puși să facă.

”Există o incapacitate de întelegere la nivelul Primăriei Târgu Jiu. Legea prevede posibilitatea delegării. Sigur că se poate face și atunci când este la muncă primarul, numai ca eu am constatat în momentul respectiv faptul că mandatul domniei sale se golise de conținut. Era, la acel moment, doar purtător de cuvânt al primăriei, pentru că nu mai avea nicio atributie. Toate erau delegate în timp ce domnia sa era la serviciu. Nouă ni s-a părut firesc ca un primar ales de atâția cetățeni din municipiului să își exercite mandatul pentru care a fost ales, era firesc. Acele plânsete că semnează ceea ce trebuie să semneze primarul și că nu poate fi degrevat sunt pur și simplu, după părerea mea, copilării. Dar, pe fondul problemei juridice are voie să delege, ar cel delegat trebuie să aibă competențele prevăzute în fișa postului din acel compartiment. A fost singura condiție pe care domnia sa nu a dorit să o aibă în vedere. Când am văzut că nu înțelege am făut acțiunea în instanță. Eu am un sentiment de compasiune față de dezechilibrele emotionale ale domniei sale. Îl înțeleg, mai ales când este încolțit că nu vrea să accepte faptul că poate fi controlat de o instituție a statului în conformitate cu legea, mi se par atitudini deviante și sigur că aceste patologii trebuie să aibă urgent susținere terapeutică”, a declarat Cristinel Rujan, prefectul județului Gorj, la Radio Impact.