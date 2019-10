Rușeț, adeziune a PMP. „Cred că a venit momentul să mă implic în viața politică a acestui județ!”

Fostul lider PD-L, Ion Rușeț, se reîntoarce în politică. După mai mulți ani în care a cochetat, în funcție de interese, cu mai multe formațiuni politice, liderul sindical și-a ales să facă parte din echipa Partidului Mișcarea Populară.

Schimbare de roluri! După ce în urmă cu ani de zile Rușeț și Davițoiu au făcut echipă în PD-L, cei doi politicieni își dau mâna, din nou, în PMP, inversând funcțiile. Fostul lider liberal a acceptat oferta de a intra în echipa PMP, echipă condusă de Nicolae Davițoiu. „Aici am găsit un colectiv responsabil cu oameni corecți, oameni cu care am lucrat și în trecut. Am găsit oamenii care consider eu că sunt compatibili și putem face o echipă care să-și spună punctul de vedere în acest județ. Un alt motiv care m-a făcut să ader la acest partid este că PMP este lipsit de toxicitate. Cred că a venit momentul să mă implic în viața politică a acestui județ! Cred că alături de echipa PMP Gorj, avem capacitatea și posibilitatea să facem ceva pentru acest județ! Eu în trecut am avut o relație foarte bună cu președintele Davițoiu”, a declarat Ion Rușeț.

Unii vin, alții au plecat

Liderul organizației municipale a declarat că venirea lui Rușeț umple golurile vacantate prin excluderea celor care în campania trecută nu și-au făcut datoria față de partid. „O consider o achiziție destul de bună pentru că Ion Rușeț este o persoană cunoscută și apreciată în Gorj, activând ani de-a rândul în sindicatul Jilț. Eu cred că PMP avea nevoie de un om ca domnul Rușeț pentru că nu cu mult timp în urmă am operat acele excluderi pentru neimplicarea la alegerile europarlamentare”, a declarat Nicolae Davițoiu, liderul PMP Gorj

Ce vânează în 2020?

Întrebat dacă a fost ademenit în PMP cu vreo funcție, Rușeț a negat vehement declarând că în 2020 este posibil să fie pe lista de candidați. „În PMP nu se negociază funcțiile! Pentru 2020 partidul hotărăște! Acum avem alte planuri, de a obține un rezultat și ne dorim în iunie 2020 să demonstrăm că suntem pe podium în Gorj”

„Chiar nu și-a dorit nicio funcție dar în prima convocare a Comitetului Executiv Județean, fiind un membru important, cu siguranță, va primi o funcție. Momentan nu a negociat nimic!”, a mai declarat Davițoiu.