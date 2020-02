S-a decis! PSD merge pe mâna lui Ciprian Florescu, pentru Primăria Târgu Jiu

Fostul prefect de Gorj Ciprian Florescu a fost desemnat candidatul PSD la Primăria Târgu Jiu. Lansarea s-a făcut fără prea mult tam-tam, conducerea organizației declarând că face parte din strategia de campanie. ”Este o mare responsabilitate în spatele meu, să câștig această competiție”, a declarat Florescu imediat după nominalizare.

După mai multe analize și ezitări, conducerea PSD Gorj s-a decis să meargă pe mâna lui Ciprian Florescu în viitoarele alegeri pentru Primăria Municipiului Târgu Jiu. Anunțul a fost făcut de președintele Mihai Weber care susține că decizia luată nu a destructurat organizația municipală. “Am transat lucrurile și candidatul pentru Târgu Jiu este Ciprian Florescu. Avem președintele organizației municipiului Târgu Jiu, domnul Aurel Popescu, coordonatorul campaniei pentru Târgu Jiu, domnul senator Florin Cârciumaru și candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu, domnul Ciprian Florescu. Este o echipă, iar scopul este de a câștiga Primăria Târgu Jiu. Vreau să știți că foarte bine în sondajele efectuate au stat și domnul Florin Cârciumaru, Adrian Tudor sau Aurel Popescu”, a declarat președintele PSD Gorj Mihai Weber

Vrea armată

Candidatul nominalizat pornește în luptă pozitiv. Florescu este convins că echipa din spate îl va ajuta să ajungă la inima alegătorilor. “Mulțumesc conducerii organizației județene pentru încrederea acordată și pentru faptul că m-au desemnat candidat. Îi mulțumesc președintelui organizației municipale și tuturor celor care sunt hotărâți să vină alături de mine în această bătălie electorală. Intru în această bătălie împreună cu o echipă de oameni puternici, care au considerat că această candidatură este binevenită pentru PSD și pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu. Alături de mine sunt oameni cu state vechi în administrație, care au performat și au primit voturi masive dinspre comunitate, oameni care beneficiază de încredere maximă din partea comunității. Vom forma acea armată, acel colectiv care va ataca tot ceea ce înseamnă nevoi ale cetățenilor, priorități ale comunității, proiecte lansate, implementate, finalizate și care cer continuitate, dar și proiecte pentru viitorii ani. Eu îmi doresc din suflet, pentru că este o mare responsabilitate în spatele meu, să câștig această competiție. Nu voi putea să fac acest lucru decât dacă am cu adevărat acești oameni lângă mine. Plec în această bătălie electorală cu toată încrederea că oamenii care vor veni să mă susțină și cetățenii din Târgu Jiu vor găsi în mine candidatul care să poată să schimbe în bine fața municipiului Târgu Jiu”, a declarat Ciprian Florescu.

Neagă un posibil blat

Candidatul desemnat se arată deranjat de zvonurile apărute în spațiul public cum că nominalizarea sa ar avea în spate, un blat cu actualul primar. Florescu se dezice de orice înțelegere. “O chestiune extrem de importantă pe care vreau să o subliniez și chiar mi-aș dori să dispară din spațiul public este legată de eventuale blaturi care, s-a tot spus, s-au realizat între PSD și PNL sau între potențialul candidat al PSD și actualul primar. Eu unul nu am fost, nu sunt și nu voi putea fi niciodată parte a unui blat sau parte a unei înțelegeri politice care să aducă deservicii PSD. Se mai îndepărtează cu această ocazie încă un zvon care se referea la o potențială plecare a mea din PSD. Partidul m-a susținut în multe funcții publice și este de datoria mea să rămân în PSD atâta vreme cât voi face politică”, a mai declarat fostul prefect de Gorj.

Florescu, în TOP 5

Întrebat de jurnaliști care este domeniul de activitate în care activează în prezent, Florescu a declarat că a ales privatul în detrimentul unui post de bugetar. Acesta a bifat și succesele din carieră. ”Sunt în zona privată. După ce am plecat din Guvern aveam post rezervat în Ministerul Educației Naționale. Am solicitat doamnei ministru suspendarea pe o perioadă de doi ani. M-am întors acasă și sunt angajat în zona privată. Pe perioada cât am ocupat posturi publice, ca vicepreședinte al Consiliului Județean cred că mi-am îndeplinit toate sarcinile care mi-au fost trasate și tot ceea ce am avut în fișa postului sau în dispoziția primită din partea președintelui de atunci, domnul Ion Călinoiu. În ceea ce privește prefectul, răspunsurile la această întrebare sunt cele mai dificile, pentru că este mult de vorbit atunci când este vorba despre ce face un prefect. Doamna ministru Carmen Dan mi-a înmânat, la un moment dat, chiar o diplomă pentru activitatea desfășurată în poziția de prefect al județului Gorj. Nici măcar colegii mei nu știu acest lucru. Unul din secretarii de stai ai MAI s-a exprimat în mai multe rânduri că activitatea depusă m-a urcat în top 5 prefecți ai țării”, a mai declarat Ciprian Florescu.