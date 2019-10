Strategia PSD Gorj: Trio spre 2020

Social-democrații gorjeni au căzut la pace în privința organizării viitoarelor alegeri electorale. Liderii județeni i-au chemat la dialog pe aspiranții la fotoliu de edil al Municipiului Târgu Jiu pentru a stabili planul de bătaie. Cei trei nominalizați vor face echipă pentru prezidențiale urmând ca cel mai bun să rămână în cursa electorală din 2020.

Președintele PSD Târgu Jiu susține că discuțiile purtate au pus punct conflictul intern izbucnit pe tema desemnării candidatului la Primăria Târgu Jiu. Aurel Popescu este convins că în echipă vor face treabă bună, cel puțin la alegerile prezidențiale. „Am hotărât să mergem în formula pe care a dat-o și măsurătoarea sociologică Florescu- Tudor – Popescu, indiferent de ordinea pe care vreți să o subliniem. O formulă de trei care va merge permanent până la sfârșitul acestui an, iar, după alegerile prezidențiale ne vom așeza, din nou, la masă și dacă este nevoie de încă o măsurătoare vom face un nou sondaj care să nominalizeze candidatul pentru 2020. Nu există nicio poziționare concretă doar am dorit să evităm orice tensiune. Am eliminat orice discuție pe această temă și am concluzionat să mergem în această echipă. Să pregătim campania pentru prezidențiale și abia apoi vom purta o discuție clară și corectă care va fi candidatul dintre cei trei. Va fi important pentru noi să vedem cea mai bună formulă de lucru”, a declarat Aurel Popescu.

Prieteni și dincolo de competiție?

Și Ciprian Florescu pare încântat de povestea trio-ului. Ideea de a merge în echipă aparține viceprimarului Adrian Tudor care i-a convins pe toți să lase, momentan, alegerile din 2020 deoparte. „Această întâlnire s-a desfășurat în relații cordiale , nu a existat niciun moment de tensiune. Relația dintre mine și Aurel Popescu este dincolo de colegialitatea din partid. Adrian Tudor a venit cu o variantă oportună, de a merge mână în mână cu toții. Obiectivul pentru alegerile prezidențiale este total diferit de cel pentru locale și cred că este cel mai bine să facem acest lucru, să mergem împreună, să facem această campanie așa cum trebuie și să încercăm să obținem cel mai bun rezultat din Gorj. Ce va fi ulterior vom vedea, vom sta la masă, vom discuta și vom lua cea mai bună hotărâre”, a declarat Ciprian Florescu.