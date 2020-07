Tactică politică: Davițoiu candidat pentru Consiliul Județean

După modelul USR, PMP își desemnează candidat propriu pentru alegerile ce vizează conducerea Consiliului Județean Gorj. Cel sacrificat este liderul, Nicolae Davițoiu.

Popularii gorjeni sunt la un pas de a nominaliza un candidat pentru șefia Consiliului Județean Gorj. Nicolae Davițoiu nu a vrut să facă pact cu liberalii preferând să își încerce norocul. “În mare parte, cred că decizia partidului va fi ca eu să fiu candidatul PMP Gorj la președinția Consiliului Județean Gorj. Trebuie să și legalizăm această decizie printr-o ședință pe care o vom ține. Am amânat puțin acest lucru, pentru că mai aveam trei-patru localități în care aveam de rezolvat cu organizațiile. Eu îl înțeleg pe Iulian Popescu, dar varianta pe care o propuneau ei nu este favorabilă formațiunilor politice USR și PMP. Practic, este avantajată o singură formațiune politică, PNL-ul. Este aceeași problemă pe care o au și la București. Nu este o chestie de răutate, de frustrare sau altceva, este o chestie de tactică politică. Uitați-vă că și la București l-au găsit pe Nicușor Dan drept candidat, și este un candidat destul de bun după părerea mea, un om cunoscut, dar din cauză că s-a propus aceeași variantă, adică Nicușor Dan candidat comun și liste separate la Consiliul General al Municipiului București, tot la fel, distorsionează această alianță. Nu este o problemă de viziune numai la Gorj”, a transmis Nicolae Davițoiu, liderul PMP Gorj.

Placă liberală

Vestea candidaturii lui Davițoiu i-a iritat pe liberali. Penelistul Gheorghe Grivei a declarat că este nevoie de oameni tineri în funcții cheie. “Cred că cele mai mari șanse le are domnul Iulian Popescu, candidatul PNL. După cum au văzut și gorjenii noștri, deja s-a implicat în rezolvarea problemelor din Gorj, are întâlniri cu primarii din toate localitățile Gorjului, indiferent de culoarea politică a primarilor, se documentează și lucrează la programul electoral pentru perioada 2020-2024. Este un om hotărât să câștige și este interesat să rezolve problemele Gorjului. Fiecare partid poate să își propună candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Din ceea ce am observat în teritoriu, oamenii vor schimbare, pentru că actuala conducere nu a rezolvat problemele județului, dimpotrivă au stat mai mult cu ochii în sus, ca să le pice para în gură. Așa cum spuneau bătrânii noștri – pică pară mălăiață în gura președintelui actual al Consiliului Județean. Nu știu în ce măsură cunoaște Nicolae Davițoiu problemele județului, nu știu cât îl cunoaște lumea și câtă încredere au gorjenii în el și ce putere de convingere are dânsul. Oamenii vor suflu tânăr la conducerea Consiliului Județean”, a transmis Gheorghe Grivei.