Tic -Tac! Se apropie ziua cea mare! Pe 24 noiembrie alegem președintele României

Se apropie un nou scrutin electoral și reprezentanții celor două partide rămase în cursa electorală își promovează pe ultima sută de metrii candidatul. Cei care și-au dorit o dezbatere au avut parte doar de declarații, unul din candidați refuzând categoric să accepte un astfel de dialog. Duminică, pe 24 noiembrie gorjenii, și numai, sunt așteptați la urne pentru a-și alegere președintele României, pentru următorii 5 ani.

Social-democrații gorjeni sunt convinși că vor reuși să obțină o nouă victorie la Gorj și, prin rezultatul din județ vor contribui pozitiv la scorul obținut la nivel național. Candidatul PSD Viorica Dăncilă este promovată la Gorj ca o femeie fără temeri, ce nu are nimic de ascuns și poate îndeplinii cu succes funcția de șef al statului. „Viorica Dăncilă a demonstrat că nu se teme de confruntări, nu se teme de provocări și are curajul pe care orice om de stat ar trebui să-l aibă. Viorica Dăncilă a demonstrat că este singurul candidat care are calitățile umane necesare pentru a fi președinte. Sinceră, empatică, mamă devotată, apropiată de oameni, echilibrată, sunt doar câteva dintre calitățile care o recomandă. De aceea, vă rog să votați cu inima pentru singura soluție care să-i aducă pe români împreună, pentru a deveni din nou acel popor frumos, unit și echilibrat”, a declarat liderul PSD Gorj, Mihai Weber.

Votul face diferența

De cealaltă parte liberalii afirmă că au strâns rândurile și vor răsturna rezultatul obținut în scrutinul trecut la Gorj. PNL militează pentru o „România Normală” criticându-și din plin adversarii politici. „Este sigur: Klaus Iohannis este pregătit pentru încă un mandat. Klaus Iohannis păstrează traiectoria pro-europeană. Românii au de ales între un președinte serios, puternic și care a demonstrat că știe ce are de făcut pentru România și face o persoană care își ascunde ignoranța cu atacuri josnice și dezinformări. Duminică, 24 noiembrie. #pentruORomânieNormală”- este mesajul transmis de liderul PNL Gorj, Dan Vîlceanu.