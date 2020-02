Tudor: “Când spui Adrian Tudor spui PSD”

Președintele executiv al PSD Târgu Jiu rămâne alături de candidatul desemnat. Deși în spațiul public s-a tot vehiculat ideea unei plecări, Adrian Tudor infirmă orice zvon. Acesta susține că va răpunde afirmativ la orice solicitare a echipei.

Viceprimarul municipiului Târgu Jiu face un pas în spate în ceea ce privește candidatura la pimărie. Nu din propria voință ci obligat în urma desemnării candidatului. Adrian Tudor, cel care declara că este gata să intre în luptă, va trebui să lupte acum pentru un alt coleg, Ciprian Florescu. “A fost o discuție, o decizie luată și asumată în cadrul acestei discuții. În final avem candidat și trebuie să construim o strategie pe profilul candidatului. Sper să mai avem timp să construim strategia asta așa cum trebuie. Eu mă voi plia strategiei respective, mă voi implica acolo unde se consideră că sunt necesar în această campanie, o strategie care trebuie făcută și prezentată de președintele organizației municipale, domnul Aurel Popescu. Așa cum a spus și domnul președinte Weber, s-a făcut un studiu sociologic la București, am discutat și pe cifre, nu mai are importanță. Ne-am uitat pe niște sondaje, două de anul trecut, altul făcut mai încoace. N-aș fi vrut să fiu eu în locul președintelui Weber în momentul acesta. Știu că a fost o decizie foarte grea, nu e ușor să menții o armonie în echipă. E o decizie a partidului și am respectat-o întotdeauna”, a declarat Adrian Tudor.

Priorități

Liderul organizației municipale susține că până să intre direct în competiție, Florescu trebuie să-și stabilească pașii. Adrian Tudor este convins că șansa de câștigare a alegerilor la Târgu Jiu revine fiecărui candidat în parte. “Șansele depind de Ciprian Florescu. Trebuie să atace campania pe trei paliere: mesajul și proiectele cu care se adresează segmentului de nehotărâți, cele prin care membrii, activiștii și votanții PSD vor fi cu toții alături de candidat și, bineînțeles, proiecte care aduc voturi de la contracandidatul cel mai important, Marcel Romanescu. Ciprian Florescu trebuie să vină la întâlnirea cu organizația și să discute. El trebuie să îi cucerească, cu ghilimelele de rigoare, pe colegii din organizația municipală, pentru a-i fi alături”.

Nu pleacă

În privința zvonurilor cu privire la o eventuală plecare din PSD, Adrian Tudor a ținut să lămurească și acest aspect. “Față de mulți alții din PSD, când spui Adrian Tudor spui PSD. Sunt 23 de ani de muncă și nu vreau să îmi bat joc de acești 23 de ani. Chiar dacă voi sta pe banca de rezerve, chiar dacă voi fi un simplu membru, am venit din convingere în acest partid și nu îmi permit să îmi încalc principiile. Partidul trebuie să analizeze activitatea mea ca viceprimar. Dacă am confirmat în această funcție, cu siguranță voi avea sprijinul organizației ca viceprimar după alegeri”, a mai declarat Adrian Tudor.