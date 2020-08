Un parlamentar vrea amânarea alegerilor. Cu un AN!!!

- Advertisement -

Senatorul Scarlat Iriza susține că alegerile locale ar trebui amânate. Parlamentarul susține că situația actuală nu permite nici realizarea campaniei, nici organizarea în bune condiții a sufragiului electoral. Alesul afirmă că ar fi bine ca pentru un an de zile politica să rămână deoparte.

Senatorul PSD susține că mingea se află în mâna Guvernului, dar, având în vedere situația actuală este puțin probabil ca alegerile să aibă loc. Scarlat Iriza este convins că o amânare ar fi cea mai bună soluție. “După părerea mea, alegerile locale ar trebui amânate, pentru că situația în țară este dezastruoasă și știm de ce este așa. Nu din cauza PSD-ului, ci din cauza altor partide care sunt la guvernare. Deja numărul de infectați a depășit cu mult o mie de persoane pe zi, iar asta nu este bine. După părerea mea și după părerea colegilor mei din Parlament, alegerile locale ar trebui amânate cu cel puțin un an de zile. Noi așteptăm o inițiativă, măcar verbală, a Guvernului, pentru că restul este treaba Parlamentului. După cum știți, de două luni de zile Parlamentul stabilește data alegerilor și dacă se prelungesc mandatele aleșilor locali sau nu și cu cât. Pe noi, pe PSD, nu ne-ar ajuta această amânare a alegerilor locale, din contră, cred că ne-ar incomoda amânarea alegerilor, dar pentru sănătatea populației, eu cred că e bine să le amânăm. Sunt 200.000 de oameni numai în secțiile de votare din toată țara. Vă dați seama ce înseamnă acest lucru. Sunt prea mulți oameni implicați în procesul electoral și îmi este frică să nu mai putem ține sub control pandemia. Și așa, în momentul de față nu este ținută sub control din cauza guvernanților”.

Alegătorii fug de candidați

Parlamentarii vor avea o întâlnire în plen pentru a discuta pe tema alegerilor. Iriza speră ca și colegii să fie în asentimentu lui și procesul electoral să nu aibă loc. De campanie nici nu se discută! “Eu cred că cel târziu până pe 15 august se va stabili clar dacă alegerile locale vor fi amânate sau nu. Deja, după această dată ar mai fi o săptămână și jumătate și ar trebui să înceapă campania electorală. Ce campanie electorală poți să faci când nu poți să te duci la om, că nici nu te primește omul în curte sau la poartă. Nu iese, pentru că îi este frică. Va fi o campanie anormală față de campaniile pe care le știu eu de 30 de ani de zile. PSD și PNL au cei mai mulți aleși locali din țară. Noi suntem pe undeva cu 500 sau 1.000 mai mulți decât ei. Niciunul dintre aceste partide nu are de câștigat sau de pierdut dacă se amână alegerile”, a mai transmis senatorul Scarlat Iriza.