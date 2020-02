Ungureanu face pasul spre PSD?! “Cosmin Popescu și Mihai Weber m-au sprijinit de fiecare dată în implementarea tuturor lucrărilor pe care le-am avut la nivelul comunei Bălești”

Încă un primar liberal, pregătit să treacă în tabăra PSD. Edilul din Bălești, Mădălin Ungureanu recunoaște că și-ar dori să facă echipă cu Cosmin Popescu și Mihai Weber după ce liderii organizației județene a social-democraților de la Gorj i-au demonstrat că pentru ei culoarea politică nu contează.

Primarul din Bălești este cu un picior în PSD după ce a luat în serios propunerea liderilor social-democrați de a candida din partea partidului lor la alegerile din vară. Mădălin Ungureanu nu neagă că lucrurile ar sta în acest fel, recunoscând că în PSD îl atarge stilul de lucru al președintelui Consiliului Județean, Cosmin Popescu. “Am avut discuții cu conducea PSD și nu ascund acest aspect. Mă refer la domnul președinte Mihai Weber și domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Cosmin Popescu. Am avut discuții despre o candidatură a mea din partea PSD și categoric o iau în atenție. Nu am spus neapărat că voi candida, dar iau în calcul acest lucru. Motivul este foarte clar – apropierea mea pe parcursul acestor ani de conducerea Consiliului Județean, de domnul Cosmin Popescu și de domnul Mihai Weber. Nu pot să ascund cetățenilor comunei Bălești că m-au sprijinit de fiecare dată în implementarea tuturor lucrărilor pe care le-am avut la nivelul comunei Bălești. Am discutat și cu locuitorii din Bălești, pentru că opinia domniilor lor este importantă pentru mine și majoritatea celor cu care am discutat mi-au spus că eu știu mai bine ce este de făcut pentru a dezvolta localitatea și că trebuie să fim aproape de oamenii care ne-au sprijinit de fiecare dată în bunul mers al comunității noastre”, a declarat Mădălin Ungureanu, primar Bălești.

Fără culoare politică

Liberalul susține că în PSD a găsit ceea ce colegii liberali nu i-au oferit niciodată: sprijin și încredere. Ungureanu nu se teme de contracandidatul pe care PNL l-ar putea desemna. “Toată colaborarea avută mi-a demonstrat să sunt compatibil și avem aceeași viziune despre cum am putea dezvolta comunitatea, fără a ține cont de culoarea politică. Ar fi o greșeală din partea mea să nu fac ceea ce consider că este corect și principial. Categoric că m-a deranjat acea directivă venită de la partid pentru desemnarea viceprimarului, dar nu vreau să readuc pe tapet discuția respectivă. Probabil că cei de la PNL îmi vor stabili un contracandidat dacă o să plec la PSD, nu cred că va rămâne PNL fără candidat în localitatea Bălești. Sunt învățat cu mizeriile, am mai trecut prin astfel de mizerii și lucruri neadevărate și nu ar fi ceva nou pentru mine să apară alte mizerii în campania electorală”, a mai declarat primarul din Bălești.